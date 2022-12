René Robben stürmt jetzt für Hertha BSC Auch Dennis Lemke schließt sich der Mannschaft an

Maik Franz, Ümit Ergirdi, Benjamin Köhler, Guido Spork, Salvatore Rogoli oder Karim Benyamina eint eins: sie sind alle über 40 Jahre und können somit bereits in der nächsten Altersstufe spielen. Doch damit die Ü32 weiterhin Konkurrenzfähig bleibt, beziehungsweise auch in den kommenden Jahren die erste Geige in der Verbandsliga spielt, wird für fleißig Nachschub beim Personal gesorgt.

Im Tor steht mittlerweile Konstantin Filatow. Der 33-Jährige gehörte vergangene Saison noch zum Regionalliga-Kader des FSV Luckenwalde. Für das zentrale Mittelfeld kommt seit längerem auch der ehemalige Profi Bernd Nehring in die engere Auswahl. Mit seinen 36 Jahren beendete er im vergangenen Sommer, nach einem Jahr ohne Einsatz in der 3.Liga für Viktoria 1889 Berlin, seine aktive Laufbahn. Zur Rückrunde kann er zusammen mit Dennis Lemke auflaufen, der von den Füchsen Berlin aus Reinickendorf nach Charlottenburg wechselt. Der 33-Jährige wurde bei den Blau-Weißen fußballerisch ausgebildet und kehrt nach etlichen Stationen zurück.