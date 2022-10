Remis im Spitzenspiel

Am fast sommerlichen Sonntagnachmittag wollten unsere Jungs den Mitfavoriten aus Obereisesheim auf jeden Fall weiterhin auf Distanz halten. Die SGM kam gut ins Spiel und hatte in den ersten Minuten leichte Feldvorteile. Im Laufe der ersten Hälfte entwickelte sich dann ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer guten halben Stunde konnte Benedikt Kuhne nur durch ein Foulspiel im Sechzehner gebremst werden und den unumstrittenen Elfer verwandelte Marvin Sieger souverän. Nach 45 Minuten stand es 1:0 für die Heimelf.

Die Gäste kamen danach besser aus der Kabine und waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Unsere SGM wurde früh gestört und fand unter Druck zu wenige Lösungen im Offensivspiel. Der VFL war insbesondere durch Standards immer wieder gefährlich und hatte die besseren Möglichkeiten. Die Stauch-/Zucknick-Elf versäumte es bei den 2-3 Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen. Und so blieb es bis zum Ende ein Krimi, bei dem die Gäste in der 90. Minute letztendlich verdient den Ausgleich erzielen konnten. Nach einer Rudelbildung gab es vom sehr souverän leitenden Schiedsrichter dann noch fast zehn Minuten Nachspielzeit, es blieb aber beim Remis.

Insgesamt ein wichtiger Punktgewinn gegen den bislang besten Gegner der Saison, wenn gleich der späte Gegentreffer natürlich nach dem Schlusspfiff erstmal schmerzt. Dennoch bleibt unter dem Strich ein 7-Punkte-Polster auf die Obereiesesheimer. Nächste Woche geht es zum Topspiel Erster gegen Zweiter nach Dahenfeld!