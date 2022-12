Jetzt Testspiele anlegen! So geht's... Planungen für die Vorbereitung laufen +++ Vereinsverwalter können die Testspiele eintragen

Und so legst du ein Testspiel an: Gehe dazu in die Vereinsverwaltung , wähle das entsprechende Team aus und klicke auf "Testspiele".

Trage als erstes das entsprechende Spieldatum und Uhrzeit an. Wer hat "Heimrecht" beim Testspiel, bzw. wo wird gespielt? Ist das Spiel beim Gegner, wähle bitte "Gastspiel" aus, ansonsten musst du hier nichts einstellen. Wähle nun das gegnerische Team aus. Suche dazu einfach nach dem Vereinsnamen und klicke auf das gewünschte Team. Nur noch ein Klick: Wähle jetzt "Testspiel eintragen" aus und das Spiel wird gespeichert.

❗Wer noch auf der Suche nach Testspiel-Gegnern ist, für den lohnt es sich, der FuPa-Vereinsbörse einen Besuch abzustatten. Dort kannst du ganz einfach nach Gegnern Ausschau zu halten oder selbst ein Inserat nach den eigenen Vorstellungen stellen.

FAQ:

❓Das Spiel findet auf einem anderen Sportplatz statt, was tun?

➡ Du kannst alternativ auch noch die Spielstätte ändern. Entferne zunächst die voreingestellte Spielstätte mit dem "x" und suche nach der richtigen Spielstätte.

❓Das gegnerische Team ist aus dem Ausland / gibt es bei FuPa nicht.

➡ Du kannst in diesem Fall auch das Freitextfeld nutzen. Mach' das aber nur, wenn es das Team sicher nicht gibt, da du sonst nicht die Aufstellung und Torschützen des Gegners eintragen kannst.

❓Kann ich auch bei Testspielen einen Liveticker durchführen?

➡ Selbstverständlich kannst du auch Testspiele livetickern. Dazu müssen sie aber zwingend im System eingetragen werden.

👉 Du bist noch kein Vereinsverwalter und hast Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.



💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!