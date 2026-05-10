Rellinghausen patzt, Budberg gewinnt, Hamborn geht unter

Rellinghausen hat nur noch theoretische Chancen auf Platz eins. – Foto: Markus Becker

Die Steilvorlage des Patzers vom SV Scherpenberg nahm der SV Budberg dankend an. Für den Moment führt der SVB das Feld an, hat aber auch ein Spiel mehr als der ärgste Konkurrent absolviert. Der ESC Rellinghausen verspielte eine Führung erst in der letzten Minute, die Sportfreunde Hamborn fingen sich eine Klatsche gegen den VfB Speldorf.

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Bis zur zweiten Hälfte mussten sich die anwesenden Zuschauer bis zum ersten Treffer gedulden. Nach einem Eckball köpfte Ömer Akbel die Kugel zugunsten des Tabellenführers über die Linie. Doch obwohl für die Hausherren in der Tabelle eher nicht mehr viel zu gewinnen ist, hielten sie weiter dagegen. So deutete sich eine heiße Schlussphase an. Zunächst beförderte Maurice Tavio Y Huete eine Kopfballlablage nahe des Fünfmeterraums ins Tor (80.), woraufhin Joel Wyputa in der tiefen Nachspielzeit sogar noch der Siegtreffer zugunsten des Aufsteigers gelang (90.+4). Anhänger der Gastgeber feierten das 2:1 mit Bengalos am Seitenrand. Für den SVS ist es natürlich im herber Rückschlag im Aufstiegskampf. Mit voller Restausbeute wäre das Team von Sven Schützek dennoch Meister.

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – SV Scherpenberg 2:1

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Kerron Oteng-Adjei, Bright John Essien, Berkant Gebes, Alharth Aljassem, Luca Campe, Marcel Welscher, Melih Bulut, Maurice Tavio Y Huete, Nick Hillmann, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Ömer Akbel (64. Nick Noah Redam), Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (59. Vedad Music), Gabriel Derikx, Nils Christian Werner - Trainer: Sven Schützek

Tore: 0:1 Ömer Akbel (55.), 1:1 Maurice Tavio Y Huete (80.), 2:1 Joel Wyputa (90.+4)

Im Abstiegskracher sollte die dünne Personaldecke des PSV keinen Einfluss auf den Spielausgang haben. Felix Gehrmann brachte die Hausherren zunächst auf Vorlage von Oliver Dryka in Front (22.). Noch kurz vor der Pause legte Max Mahn zugunsten des PSV nach (45. +2). Dieser hielt den Vorsprung bis in die Schlussphase, ehe Gehrmann kurz vor Schluss den Deckel draufmachte (90.). PSV Wesel – SC Werden-Heidhausen 3:0

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka, Denys Ovsiannikov (83. Amel Durakovic), Zinedine Funfack, Felix Gehrmann, Berkan Toptas (78. Zinedine Funfack), Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Niklas Cirkovic (77. Christfired Chisom Emmanuele), Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (46. Tobias Alexander Jerghoff), Moritz Alexander Stöber (71. Gianluca Carlo Nava), Max Richter, Antoine Pierre Feld (39. Justus Morten Becker), Jamal Daniel Werner - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch)

Tore: 1:0 Felix Gehrmann (22.), 2:0 Max Mahn (45.), 3:0 Felix Gehrmann (90.)

>>> Spielbericht SG Essen-Schönebeck – SV Budberg 1:3

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Julius Nosal, Hakan Terzi (82. Antony Brai), Erion Abazi, David Lenze, Yassine Bentaleb, Yasar Cakir (46. Bryan Asagwara), Volodymyr Honcharov, Sebastian Bodwell, Henri Kvesa (75. Niklas Parsch) (76. Matondo-Manace Mbombo), Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Olaf Rehmann

SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith (67. Tim Beerenberg), Niklas Ueberfeld, Lennart Hahn (90. Jan Luca Häselhoff), Mike Terfloth (82. Devin Warnke), Florian Mordt, Ole Egging, Finn Berg (62. Fynn Jansen), Alessandro Hochbaum (89. Jamie van de Loo), Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Moritz Paul (69.), 0:2 Lennart Hahn (74.), 1:2 Volodymyr Honcharov (86. Foulelfmeter), 1:3 Oliver Nowak (90.+3)

Ein später Siegtreffer von Levon Kürkciyan brachte die Entscheidung. Zuvor ging die Viktoria selbst durch Maximilian Fuchs in der zweiten Hälfte in Führung (65.). Mintard antwortete prompt: Niklas Nett brachte den Ausgleich (68.). Beide Mannschaften konnten in gewisser Hinsicht frei aufspielen. So dürfte es wohl eher auch kurz schmerzen, dass Goch die Mintarder noch in der Nachspielzeit um einen Punktgewinn brachte.

DJK Blau-Weiß Mintard – Viktoria Goch 1:2

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller (84. Marvin Matten), Leon Eschen, Noah Stemmer (76. Ben Kastor), Nick Heppner (85. Max Haubus), Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld, Lucas Elias Simos, Joshua Mantan, Leon Fritsch, Leonard Rettek (76. Noah Jecksties) - Trainer: Marco Guglielmi

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek (85. Alexander Möller), Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Malte Baumeister (82. Ahmed Miri), Luca Plum, Levon Kürkciyan, Elias Koenen (82. Gabriel Preuß), Jacob Falkhofen (66. Marius Alt), Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Maximilian Fuchs (65.), 1:1 Niklas Nett (68.), 1:2 Levon Kürkciyan (90.)

Gegen eines der formstärksten Teams der Liga gab es für das bereits abgestiegene Schlusslicht nur wenig zu holen. Schon innerhalb der ersten Hälfte ging der FCK mit vier Toren in Front. Nach dem Seitenwechsel schraubt das Team von Dimitrios Pappas den Vorsprung weiter in die Höhe. Immerhin gelang der Rhenania in Person von Damian Jarosz (79.) noch der Anschlusstreffer zum 1:7 (79.). Rhenania Bottrop – FC Kray 1:7

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel, Jan Nübel, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert, Ensar Demircan, Cem Sakız, Nejat Berbero (61. Lucas Bellingkrodt), Mert-Turay Berberoglu (35. Felix Gatner), Talip Dikyologlu (61. Marc - Aime Rigione), Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele

FC Kray: Raphael Koczor, Ebeny Senior Nguimba (61. Anis El Ghiat), Djibril Tamsir Camara (61. Elias Kraaß), Elvis Fioklou-Toulan (67. Damian Jarosz), Edmond Kadrijaj, Juri Korte, Petros Galatidis, Luca Kazelis, Milot Ademi (67. Jesse Arthur), Danilo Settimio Curaba, Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Benludvig Elad (10.), 0:2 Milot Ademi (27.), 0:3 Luca Kazelis (37.), 0:4 Luca Kazelis (39.), 0:5 Edmond Kadrijaj (50.), 0:6 Benludvig Elad (61.), 1:6 Samuel Kahnert (74.), 1:7 Damian Jarosz (79.)

Turbulent ist kein Ausdruck. Bottrop erwischt zunächst eigentlich durch das Kopfballtor von Alexander Beloshapkin den idealen Start (2.), konnte in der Folge aber den MFC nicht vom eigenen Tor fernhalten. Die Folge: Fünf unbeantwortete Tore der Gäste. Tunahan Yardimci schnürt darunter einen Dreierpack (11., 56., 76.). Immerhin konnte der VfB in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik durch die Treffer von Raphael Steinmetz (81.) und Ahmad Jemaiel (85.) betreiben.

VfB Bottrop – Mülheimer FC 97 3:5

VfB Bottrop: Dacy Akanji Akwa Orock, Mick Matthes (73. Abdul Ahmad), Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Niklas Böhm, Ahmed Jemaiel, Raphael Steinmetz, Bjarne Neumann (46. Oleksandr Petrov), Nana Kwame Appiah (65. René Biskup), Anil Özgen (57. Emin Aksu) (81. Lasse Schraven), Mirac Özgen - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking

Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Kakeru Akasaka, Howon Ryu, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Gianluca Barone, Montana Kuba, Ahmed-Malik Uzun (68. Selim Enes Aydogdu), Tunahan Yardimci, Koki Okamura (68. Emre Gözen), Oben Robert Molango - Co-Trainer: Yasin Kalyoncu - Trainer: Engin Tuncay - Co-Trainer: Akın Mahir Altun

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alexander Beloshapkin (2.), 1:1 Tunahan Yardimci (11.), 1:2 Howon Ryu (33.), 1:3 Oben Robert Molango (46.), 1:4 Tunahan Yardimci (56.), 1:5 Tunahan Yardimci (76.), 2:5 Raphael Steinmetz (81.), 3:5 Ahmed Jemaiel (85.)

War es das mit der letzten Aufstiegschance für den ESC? Lange führten die Essener durch den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 von Erik May (61.). Doch kurz vor Schluss mimten die Hattinger Gäste noch den Partycrasher und bringen durch den Ausgleich von Sekvan Azad Rascho (90.) immerhin einen Punkt nach Hause. Effektiv muss Rellinghausen nun vier Punkte auf die Tabellenspitze gut machen. Budberg ist zwar sieben Zähler voraus, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert. ESC Rellinghausen – Sportfreunde Niederwenigern 2:2

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Malick-Montell Mourtala, Kamil Poznanski, Simon Neuse (85. Tom Holz), Malik Tchalawou, Luka Bosnjak (77. Yaw Osei Awuah), Maurice Muschalik, Edisher Ugrekhelidze (72. Bünyamin Sahin), Berkan Eken (90. Nico Beckmann) - Trainer: Sascha Behnke

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Marvin Schurig (80. Maurice Krall), Robin Duesmann, Finn Luca Baartz (85. Niklas Nadolny), Marc Geißler (73. Marlon Anthony Williams JR), Paul Beyer, Florian Machtemes, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho, Moreno Mandel (92. Fabian Lümmer) - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Sekvan Azad Rascho (45.), 1:1 Edisher Ugrekhelidze (51.), 2:1 Erik May (61.), 2:2 Sekvan Azad Rascho (90.)

Es ist das nächste Kapitel des Hamborner Abgesangs. Gegen spielfreudige Speldorfer fingen sich die Gäste sieben Gegentreffer und haben nun nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt.

VfB Speldorf – Sportfreunde Hamborn 07 7:1

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske (71. Constantin Redeker), Dominic Miller, Janis Timm, Maximilian Fritzsche, Yassin Merzagua (72. Athanasios Tsourakis), Calvin Küper (77. Mertcan Akdeniz), Bradley Asoh (71. Destine Onyemere) - Trainer: Dimitri Steininger

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Petros Tzikas, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze (46. Teoman Moustafa), Talha Evler (46. Yusa Sentürk), Max Werner (46. Rashad Ouro-Akpo), Julian Keibel, Alexandros Chassanidis, Mohammad Bitar, Arda Bozkurt, Pascal Spors - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Bradley Asoh (3.), 2:0 Robin Tschierske (8.), 2:1 Noah Gabriel Herrmann (14.), 3:1 Calvin Küper (22.), 4:1 Carl Paul (40.), 5:1 Bradley Asoh (67.), 6:1 Calvin Küper (69.), 7:1 Destine Onyemere (84.)

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Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

16.05.26 SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop

16.05.26 SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard

16.05.26 Mülheimer FC 97 - PSV Wesel

17.05.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck

17.05.26 FC Kray - VfB Bottrop

17.05.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort

17.05.26 SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen

17.05.26 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf



33. Spieltag

29.05.26 Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

29.05.26 Viktoria Goch - 1. FC Lintfort

30.05.26 VfB Bottrop - SV Scherpenberg

30.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07

30.05.26 VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen

31.05.26 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern

31.05.26 PSV Wesel - FC Kray

31.05.26 ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97

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