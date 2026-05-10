Dosenöffner Paul führt SV Budberg zum Auswärtssieg in Essen

Die Partie begann mit einem frühen Aufreger. SGS-Keeper Marvin Hartelt sprang unter eine Flanke. Im Zentrum konnte Moritz Paul unter Bedrängnis den Ball nicht in Richtung Tor befördern (2.). Schönebeck versteckte sich keineswegs und kam seinerseits zu gefährlichen Umschaltsituationen. Vor allem Yasar Cakir sorgte für Gefahr: Erst vergab er frei vor Marc Anders mit einem versuchten Lupfer (14.), kurz darauf scheiterte er mit einem strammen Abschluss am Budberger Schlussmann (16.).

Der SVB verzeichnete zwar deutlich mehr Ballbesitz, biss sich jedoch lange an der kompakt stehenden SGS-Defensive die Zähne aus. Immer wieder fehlte es im letzten Drittel an dem gewissen Etwas. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Finn Berg, dessen Abschluss im Strafraum noch im letzten Moment geblockt wurde (36.). Auf der anderen Seite lag der Ball auch schon im Tor, doch Cakir stand zuvor im Abseits (45.+2). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste die Schlagzahl. Oliver Nowak (54.), der auf seiner Seite ordentlich Dampf bereitete, und Moritz Paul (64.) vergaben zunächst gute Möglichkeiten, ehe Budberg fünf Zeigerumdrehungen später den Bann endlich brach. Mike Terfloth brachte den Ball von der linken Seite scharf vor das Tor, wo Torjäger Moritz Paul sein langes Bein ausfuhr und aus kurzer Distanz das Leder über die Linie drückte. Für den Angreifer war es bereits der 36. Saisontreffer.