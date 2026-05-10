Dosenöffner Paul führt SV Budberg zum Auswärtssieg in Essen

Cakir sorgte für Gefahr im Budberger Strafraum
Die Partie begann mit einem frühen Aufreger. SGS-Keeper Marvin Hartelt sprang unter eine Flanke. Im Zentrum konnte Moritz Paul unter Bedrängnis den Ball nicht in Richtung Tor befördern (2.). Schönebeck versteckte sich keineswegs und kam seinerseits zu gefährlichen Umschaltsituationen. Vor allem Yasar Cakir sorgte für Gefahr: Erst vergab er frei vor Marc Anders mit einem versuchten Lupfer (14.), kurz darauf scheiterte er mit einem strammen Abschluss am Budberger Schlussmann (16.).
Der SVB verzeichnete zwar deutlich mehr Ballbesitz, biss sich jedoch lange an der kompakt stehenden SGS-Defensive die Zähne aus. Immer wieder fehlte es im letzten Drittel an dem gewissen Etwas. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Finn Berg, dessen Abschluss im Strafraum noch im letzten Moment geblockt wurde (36.). Auf der anderen Seite lag der Ball auch schon im Tor, doch Cakir stand zuvor im Abseits (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste die Schlagzahl. Oliver Nowak (54.), der auf seiner Seite ordentlich Dampf bereitete, und Moritz Paul (64.) vergaben zunächst gute Möglichkeiten, ehe Budberg fünf Zeigerumdrehungen später den Bann endlich brach. Mike Terfloth brachte den Ball von der linken Seite scharf vor das Tor, wo Torjäger Moritz Paul sein langes Bein ausfuhr und aus kurzer Distanz das Leder über die Linie drückte. Für den Angreifer war es bereits der 36. Saisontreffer.
Nur wenig später legte Budberg nach. Paul scheiterte zunächst noch an Hartelt, doch Lennart Hahn reagierte beim Abpraller am schnellsten und staubte zum 2:0 ab (74.). Die Vorentscheidung schien gefallen, zumal Schönebeck kurz darauf eine weitere Großchance durch Bryan Asagwara ungenutzt ließ (77.).
Nowak macht den Deckel drauf
Doch die SGS gab sich nicht auf. Niklas Ueberfeld brachte David Lenze im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Volodymyr Honcharov souverän zum Anschlusstreffer und sorgte damit noch einmal für Spannung in der Schlussphase (86.).
Schönebeck warf nun alles nach vorne, doch Budberg verteidigte die knappe Führung entschlossen. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Nowak für die Entscheidung. Nach einer Kopfballablage war der Stürmer vor Hartelt am Ball und spitzelte die Kugel zum 3:1-Endstand ins Netz (90.+3).
Damit feiert Budberg einen hart erarbeiteten Auswärtssieg und wahrt seine Chancen im Aufstiegskampf. Die SGS hingegen bleibt trotz einer engagierten Leistung weiter im Tabellenkeller stecken.
SG Essen-Schönebeck – SV Budberg 1:3
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Julius Nosal, Hakan Terzi (82. Antony Brai), Erion Abazi (76. Bryan Asagwara), David Lenze, Yassine Bentaleb, Yasar Cakir, Volodymyr Honcharov, Sebastian Bodwell, Henri Kvesa (76. Matondo-Manace Mbombo), Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Olaf Rehmann
SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld, Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth, Florian Mordt, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke
Tore: 0:1 Moritz Paul (69.), 0:2 Lennart Hahn (74.), 1:2 Volodymyr Honcharov (86. Foulelfmeter), 1:3 Oliver Nowak (90.+3)
Restprogramm SG Essen-Schönebeck
32. Spieltag: (A) Sportfreunde Hamborn 07 (16.)
33. Spieltag: (H) Sportfreunde Niederwenigern (9.)
34. Spieltag: (A) SC Werden-Heidhausen (14.)
Restprogramm SV Budberg
32. Spieltag: (H) DJK Blau-Weiß Mintard (4.)
34. Spieltag: (H) Viktoria Goch (8.)
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