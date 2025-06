Relegation oder Reise: Entscheidung liegt nun bei Rot-Weiß Zerbst

Die Relegationsspiele sind angesetzt! Am Freitag um 18 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr sollen sich der MSV Börde und der TSV Rot-Weiß Zerbst in der Relegation gegenüberstehen. Dann soll die Entscheidung über den letzten Landesliga-Startplatz in der neuen Saison fallen. Ob die Entscheidung allerdings sportlich fallen wird, ist wenige Tage vorab fraglich.

Damit liegt die Entscheidung, ob am Wochenende gespielt wird oder nicht, nun bei den Zerbstern. Die Absage der lange geplanten Mallorca-Reise hatten die Rot-Weißen eigentlich ausgeschlossen. Ebenso die Option, dass womöglich die zweite Mannschaft aus der Kreisoberliga in den beiden Partien antreten könnte. Der spielleitenden Stelle des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) jedenfalls sind in diesem Fall die Hände gebunden, der Rahmenterminplan ist bindend. Nun also liegt der Spielball in Zerbst. „An der Stelle überhaupt kein Vorwurf an den Verband oder den MSV Börde. Alle, mit denen wir gesprochen haben, waren sehr kooperativ und lösungsorientiert“, betonte Zerbst-Coach Florian Sens. Nun liegt die Entscheidung am Votum der Mannschaft.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!