Mallorca-Reise statt Relegation: "Hoffen auf eine sportliche Lösung"

Der TSV Rot-Weiß Zerbst hat seine Hausaufgaben erledigt. Durch einen späten 3:2-Heimerfolg über den SV Rot-Weiß Kemberg sicherten sich die Zerbster am Sonnabend - begünstigt von der Niederlage des SSC Weißenfels II (1:4 beim 1. FC Zeitz) - am letzten Spieltag noch die Chance auf den Klassenerhalt in der Landesliga. Allerdings stellt der Einzug in die Relegation den Club und den Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) nun vor ein gewaltiges Problem.

Und eine Absage der Tour, die vom 19. bis 23. Juni geplant ist, steht nicht zur Debatte. "Zum einen haben wir dafür alle schon viel Geld bezahlt. Zum anderen sind wir keine Profis. Bei uns steht der Zusammenhalt, den man mit so einem Teamausflug nochmal bestärkt, über allem. Zum Amateurfußball gehört so etwas dazu. Wie gut die Stimmung in der Mannschaft ist, zeigt die hohe Beteiligung bei der Reise", unterstreicht Sens.

Was passiert nun also mit den Relegationsspielen? "Wir sind im Austausch mit dem Staffelleiter und dem Gegner. Wir werden alle Termine bis zum 30. Juni anbieten und hoffen auf eine sportliche Lösung", betont Sens. Über den Umstand, dass man am eigentlichen Relegations-Wochenende keine Mannschaft zur Verfügung hat, hatten die Zerbster schon vor einigen Wochen beim Staffeltag informiert. "Damals war der Tenor, dass man bestimmt eine Lösung finden würde", berichtet Sens, der selbst vor Ort gewesen ist. Nach dem Zerbster Endspurt mit drei Siegen in Folge tritt dieser Fall nun tatsächlich ein.

Für den TSV Rot-Weiß ist die Lage allerdings verzwickt. Der Rahmenterminplan des FSA ist bindend - und in diesem tauchen der 20. und 22. Juni als Termine für eine mögliche Landesliga-Relegation auf. Allerdings auch erst in einer neueren Version. "In der ersten Version aus dem vergangenen Frühjahr war für dieses Wochenende noch keine Relegation vermerkt", erklärt Sens und ergänzt: "Nun ist es nicht so, dass mal regelmäßig in den Rahmenterminplan guckt und schaut, ob sich noch was an den Terminen verändert."

Zerbst bietet an: "Wir würden auch zweimal zum MSV Börde fahren"

Dies könnte den Rot-Weißen nun womöglich zum Verhängnis werden. "Wir hoffen darauf, dass wir die Chance bekommen, die wir uns sportlich erarbeitet haben", sagt Sens. "Wir würden auch zweimal zum MSV Börde fahren, das wäre uns egal." Hauptsache spielen - mit der ersten Elf. Die Zweitvertretung aus der Kreisoberliga zu entsenden, soll jedenfalls keine Option sein. "Das hat ja nichts mit einem sportlichen Duell zu tun", unterstreicht Sens. Ob es noch zu einer sportlichen Lösung kommt, muss sich zeitnah entscheiden - immerhin drückt der Terminplan.

