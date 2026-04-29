Relegation auf Verbandsebene: Es gibt in diesem Jahr Besonderheiten

Nord-Bayernligist FSV Stadeln droht der Gang in die Relegation – Foto: Wolfgang Zink

Die Relegation auf Verbandsebene ist in diesem Jahr deutlich entzerrt. Grund dafür ist, dass die Liga-Sollstärke von jeweils 18 Vereinen in den beiden Bayernligen wieder erreicht werden muss. Deshalb wird es sowohl zur Regional-, wie auch Bayernliga in diesem Jahr (ausnahmsweise) nur eine Runde, die im gewohnten Modus mit Hin- und Rückspiel stattfindet, geben.

Regionalliga

Die beiden qualifizierten Bayernliga-Vertreter aus dem Norden und Süden bestreiten mit den Teams, die in der Regionalliga Bayern auf den Positionen 15 und 16 abschließen die Relegation. Es kann aber zu einem Sonderfall kommen. Sollten die Profis der SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Liga absteigen, muss auch die U23 aus der Regionalliga und wird ans Tabellenende gesetzt. Und alle hinter den Fürther platzierten Mannschaften würden einen Rang nach oben rutschen. Die Ergebnisse des “Kleeblatt”-Nachwuchs hätten im Ranking aber weiter Gültigkeit.



Modus: Ein Bayernligist wird einem Regionalligisten zugelost. Es gibt also zwei Duelle, bei denen der Bayernligist zunächst Heimrecht hat. Die beiden Sieger dürfen 2026/2027 in der vierten Liga an den Start gehen. Da es keine zweite Runde gibt - wie uns aus Kreisen des BFV bestätigt wurde - kann die Regionalliga Bayern in der kommenden Saison eine 19er-Liga sein. Dieser Fall tritt ein, wenn die Würzburger Kickers den Sprung in die 3. Liga verpassen. Die Unterfranken treffen auf den Meister der Regionalliga Nordost, der vermutlich Lok Leipzig sein wird. Als Absteiger aus der 3. Liga steht bereits seit längerer Zeit der 1. FC Schweinfurt 05 fest.



