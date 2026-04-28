 2026-04-28T04:45:54.822Z

Relegation

Landesliga-Relegation: Warum Platz 15 den Klassenerhalt bedeuten kann

Das Rennen um den besten Landesliga-15. geht in die heiße Phase +++ Landesliga Nordost in Führung, einzig Landesliga Südwest hat bereits schlechte Karten

von Sebastian Ziegert · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Noch alles drin, auch im Rennen um den "besten 14.": Zittern bis zum Schluss heißt es wohl beim TSV Weißenburg im Kampf um den Landesliga-Klassenerhalt.
Noch alles drin, auch im Rennen um den "besten 14.": Zittern bis zum Schluss heißt es wohl beim TSV Weißenburg im Kampf um den Landesliga-Klassenerhalt. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

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In den beiden Bayernligen ist bereits alles klar: Der Bayernliga Nord-16. zieht in die Abstiegsrelegation ein, der Bayernliga Süd-16. steigt als punktschwächerer direkt ab. In den fünf Landesligen gibt es aber für den punktbesten Tabellen-15. noch eine direkte Chance auf den Klassenerhalt. "Nur" vier der fünf Teams müssen in die Abstiegsrelegation. FuPa rechnet euch den aktuellen Stand vor.

In der Landesliga-Relegation treffen die 15 Bezirksliga-Vize-Meister diesmal auf nur 9 aktuelle Landesligisten. Die 24 Releganten ermitteln in sechs regionalen Vierergruppen - zwei K.o.-Runden mit Hin- und Rückspielen - sechs Landesliga-Teilnehmer 2026/27. Daher erwischt es in der Landesliga deutlich weniger Teams als sonst üblich. Statt auf die Landesliga-14. blicken wir diesmal also auf Rang 15. Und der punktbessere alle Landesliga-15. wird zudem von der Abstiegsrelegation befreit.

Drei Wochen vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

"Platz 15"-Ranking

Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet.



Landesliga Nordost (nach 31 von 34 Spieltagen)
12. TSV Burgebrach 38 Punkte
13. TSC Neuendettelsau 35 Punkte
14. SV Gutenstetten-Steinachgrund 35 Punkte (30 Spiele, Nachholspiel Dienstagabend)
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15. TSV Weißenburg 34 Punkte
16. TSV Nürnberg-Buch 32 Punkte



Landesliga Nordwest (nach 31 von 34 Spieltagen)
12. TSV Mönchröden 37 Punkte
13. FC Bad Kissingen 34 Punkte
14. DJK Hain 31 Punkte
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15. DJK Dampfach 31 Punkte (im Direktvergleich vs. Hain unterlegen)
16. 1. FC Lichtenfels 30 Punkte
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17. 1. FC Fuchsstadt 23 Punkte



Landesliga Südost (nach 31 von 34 Spieltagen)
11. ESV Freilassing 36 Punkte
12. FC Unterföhring 36 Punkte
13. Chiemgau Traunstein 35 Punkte (30 Spiele)
14. FC Wacker München 34 Punkte
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15. SV Dornach 31 Punkte
16. 1. FC Garmisch-Partenkirchen 28 Punkte
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17. TSV Eintracht Karlsfeld 25 Punkte



Landesliga Mitte (nach 31 von 34 Spieltagen)
12. 1. FC Bad Kötzting 37 Punkte
13. TSV Bad Abbach 37 Punkte
14. FC Tegernheim 32 Punkte
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15. SV Etzenricht 30 Punkte



Landesliga Südwest (nach 31 von 34 Spieltagen)
12. FC Kempten 32 Punkte
13. SV Cosmos Aystetten 30 Punkte
14. SG Niedersonthofen/Martinszell 30 Punkte
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15. FC Memmingen II 29 Punkte
16. FC Ehekirchen 28 Punkte
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17. TSV Hollenbach 27 Punkte
18. SC Oberweikertshofen 21 Punkte (30 Spiele)


Nur der punktbeste Tabellen-15. entgeht der Abstiegsrelegation! Dabei geht es im Quervergleich aller fünf bayerischen Landesligen extrem eng zu. Aktuell in Führung liegt die Landesliga Nordost, und damit der TSV Weißenburg. Es bleibt aber wohl spannend bis zum letzten Spieltag! Denn auch die Landesligen Nordwest, Südost und auch Mitte sind noch in Schlagdistanz. Auf dem letzten Rang befindet sich die Landesliga Südwest. Sie hat aktuell die schlechtesten Karten, ist aber rechnerisch ebenfalls zumindest noch im Rennen.