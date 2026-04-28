Landesliga-Relegation: Warum Platz 15 den Klassenerhalt bedeuten kann

Noch alles drin, auch im Rennen um den "besten 14.": Zittern bis zum Schluss heißt es wohl beim TSV Weißenburg im Kampf um den Landesliga-Klassenerhalt. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

In den beiden Bayernligen ist bereits alles klar: Der Bayernliga Nord-16. zieht in die Abstiegsrelegation ein, der Bayernliga Süd-16. steigt als punktschwächerer direkt ab. In den fünf Landesligen gibt es aber für den punktbesten Tabellen-15. noch eine direkte Chance auf den Klassenerhalt. "Nur" vier der fünf Teams müssen in die Abstiegsrelegation. FuPa rechnet euch den aktuellen Stand vor.

In der Landesliga-Relegation treffen die 15 Bezirksliga-Vize-Meister diesmal auf nur 9 aktuelle Landesligisten. Die 24 Releganten ermitteln in sechs regionalen Vierergruppen - zwei K.o.-Runden mit Hin- und Rückspielen - sechs Landesliga-Teilnehmer 2026/27. Daher erwischt es in der Landesliga deutlich weniger Teams als sonst üblich. Statt auf die Landesliga-14. blicken wir diesmal also auf Rang 15. Und der punktbessere alle Landesliga-15. wird zudem von der Abstiegsrelegation befreit. Drei Wochen vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

Landesliga Nordost (nach 31 von 34 Spieltagen)12. TSV Burgebrach 38 Punkte13. TSC Neuendettelsau 35 Punkte14. SV Gutenstetten-Steinachgrund 35 Punkte (30 Spiele, Nachholspiel Dienstagabend)-------------15. TSV Weißenburg 34 Punkte16. TSV Nürnberg-Buch 32 PunkteLandesliga Nordwest (nach 31 von 34 Spieltagen)12. TSV Mönchröden 37 Punkte13. FC Bad Kissingen 34 Punkte14. DJK Hain 31 Punkte-------------15. DJK Dampfach 31 Punkte (im Direktvergleich vs. Hain unterlegen)16. 1. FC Lichtenfels 30 Punkte-------------17. 1. FC Fuchsstadt 23 PunkteLandesliga Südost (nach 31 von 34 Spieltagen)11. ESV Freilassing 36 Punkte12. FC Unterföhring 36 Punkte13. Chiemgau Traunstein 35 Punkte (30 Spiele)14. FC Wacker München 34 Punkte-------------15. SV Dornach 31 Punkte16. 1. FC Garmisch-Partenkirchen 28 Punkte-------------17. TSV Eintracht Karlsfeld 25 PunkteLandesliga Mitte (nach 31 von 34 Spieltagen)12. 1. FC Bad Kötzting 37 Punkte13. TSV Bad Abbach 37 Punkte14. FC Tegernheim 32 Punkte-------------15. SV Etzenricht 30 Punkte

Landesliga Südwest (nach 31 von 34 Spieltagen)

12. FC Kempten 32 Punkte

13. SV Cosmos Aystetten 30 Punkte

14. SG Niedersonthofen/Martinszell 30 Punkte

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15. FC Memmingen II 29 Punkte

16. FC Ehekirchen 28 Punkte

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17. TSV Hollenbach 27 Punkte

18. SC Oberweikertshofen 21 Punkte (30 Spiele)



Nur der punktbeste Tabellen-15. entgeht der Abstiegsrelegation! Dabei geht es im Quervergleich aller fünf bayerischen Landesligen extrem eng zu. Aktuell in Führung liegt die Landesliga Nordost, und damit der TSV Weißenburg. Es bleibt aber wohl spannend bis zum letzten Spieltag! Denn auch die Landesligen Nordwest, Südost und auch Mitte sind noch in Schlagdistanz. Auf dem letzten Rang befindet sich die Landesliga Südwest. Sie hat aktuell die schlechtesten Karten, ist aber rechnerisch ebenfalls zumindest noch im Rennen.