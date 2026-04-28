Landesliga-Relegation: Warum Platz 15 den Klassenerhalt bedeuten kann

In den beiden Bayernligen ist bereits alles klar: Der Bayernliga Nord-16. zieht in die Abstiegsrelegation ein, der Bayernliga Süd-16. steigt als punktschwächerer direkt ab. In den fünf Landesligen gibt es aber für den punktbesten Tabellen-15. noch eine direkte Chance auf den Klassenerhalt. "Nur" vier der fünf Teams müssen in die Abstiegsrelegation. FuPa rechnet euch den aktuellen Stand vor.
In der Landesliga-Relegation treffen die 15 Bezirksliga-Vize-Meister diesmal auf nur 9 aktuelle Landesligisten. Die 24 Releganten ermitteln in sechs regionalen Vierergruppen - zwei K.o.-Runden mit Hin- und Rückspielen - sechs Landesliga-Teilnehmer 2026/27. Daher erwischt es in der Landesliga deutlich weniger Teams als sonst üblich. Statt auf die Landesliga-14. blicken wir diesmal also auf Rang 15. Und der punktbessere alle Landesliga-15. wird zudem von der Abstiegsrelegation befreit.
Drei Wochen vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.
Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation und ist direkt gerettet.
Landesliga Südwest (nach 31 von 34 Spieltagen)
12. FC Kempten 32 Punkte
13. SV Cosmos Aystetten 30 Punkte
14. SG Niedersonthofen/Martinszell 30 Punkte
-------------
15. FC Memmingen II 29 Punkte
16. FC Ehekirchen 28 Punkte
-------------
17. TSV Hollenbach 27 Punkte
18. SC Oberweikertshofen 21 Punkte (30 Spiele)
Nur der punktbeste Tabellen-15. entgeht der Abstiegsrelegation! Dabei geht es im Quervergleich aller fünf bayerischen Landesligen extrem eng zu. Aktuell in Führung liegt die Landesliga Nordost, und damit der TSV Weißenburg. Es bleibt aber wohl spannend bis zum letzten Spieltag! Denn auch die Landesligen Nordwest, Südost und auch Mitte sind noch in Schlagdistanz. Auf dem letzten Rang befindet sich die Landesliga Südwest. Sie hat aktuell die schlechtesten Karten, ist aber rechnerisch ebenfalls zumindest noch im Rennen.