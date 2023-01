Reisdorf: überraschendes Trainer-Comeback von Frank Otto! Otto wird Nachfolger seines eigenen Nachfolgers +++ dieser wechselt in den Sportvorstand des CSG

Mitte September titelten wir noch, dass eine Ära zu Ende gegangen sei, stand Otto doch bis letzten Herbst über zehn Jahre in der Verantwortung an der Sauer. Da sein Nachfolger, Jean-Louis Mannon, aber nach Grevenmacher wechselt, musste der Trainerposten in Reisdorf wieder neu besetzt werden und die Wahl fiel auf den in Reisdorf bestens bekannten Otto. Wie uns von Vereinsseite heute Vormittag bestätigt wurde, ist Frank Otto ab heute, Montag, den 16.Januar wieder offiziell als Trainer in Diensten der US Reisdorf 47.

Mannon zum CSG