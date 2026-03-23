Reingeknipst (2): Tobi Stoßberger - Buchbachs Antwort auf CR7! In unserer neuen FuPa-Serie dreht sich alles um die Torjäger der Regionalliga Bayern. Knipser, die dort auftauchen, wo's wehtut: im gegnerischen Sechzehner... von Stephan Hörhammer · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Glückselig: Nach Tobias Stoßbergers (links) Kopfball-Tor im Grünwalderstadion gegen die "Kleinen Bayern" schwebte der Buchbacher auf Wolke sieben... – Foto: Sven Leifer

Wer Tobias Stoßberger über den Platz marschieren sieht, erkennt sofort, warum er in der SMR-Arena so geschätzt wird. Mit seinen 1,86 Metern bringt er eine enorme Physis und Dynamik mit, die optimal zur intensiven Spielweise des TSV Buchbach passt. "Stossi", wie er von seinen Teamkameraden gerufen wird, kann dabei eine hochkarätige Ausbildung vorweisen: Zuerst war er in der Schmiede der SpVgg Unterhaching aktiv, später im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg. Nach Stationen beim Putzbrunner SV, einem kurzen Intermezzo beim FC Carl Zeiss Jena sowie zwei Spielzeiten beim VfB Eichstätt fand er im Sommer 2023 den Weg in den Landkreis Mühldorf am Inn – ein Transfer, der sich für beide Seiten als Glückstreffer herausstellen sollte. Denn: In Buchbach fungiert der 26-Jährige nicht nur als klassischer Knipser, sondern generell als variabler Offensivmotor, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem rechten Flügel für Unruhe sorgen kann. Seine Entwicklung unter Ex-Trainer Aleksandro Petrovic ist beeindruckend: Sorgte er anfangs vor allem durch seine Schnelligkeit für Gefahr, hat er sich mittlerweile auch im Spiel mit dem Rücken zum Tor und in puncto Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten enorm gesteigert. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: In der laufenden Spielzeit gehört er mit bereits neun Saisontoren (Stand: März 2026) zu den tragenden Säulen im Kampf um die Punkte. Besonders in Erinnerung geblieben sind seine Doppelpacks gegen das U23-Team des FC Augsburg (14. Spieltag) und im Hinspiel-Derby gegen Wacker Burghausen (7. Spieltag) - auch wenn er zuletzt im Derby-Rückspiel im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße ohne Treffer vom Platz ging.

Wie sehr der Verein auf ihn baut, zeigt die außergewöhnlich langfristige Vertragsverlängerung vor rund einem Jahr: Stoßberger unterschrieb beim TSV ein Arbeitspapier bis ins Jahr 2028. Ein klares Statement in einer schnelllebigen Branche - und ein Beweis für seine Verbundenheit zum Verein. Die sportliche Leitung lobt dabei nicht nur seine "unfassbare Intensität", sondern vor allem seinen Charakter. Mit seiner bodenständigen und sympathischen Art ist "Stossi" längst zu einem der Publikumslieblinge gereift – ein Kicker, der den Spirit des TSV Buchbach auf und neben dem Platz auf ideale Weise verkörpert. Plan oder Instinkt? "Ich denke nicht viel nach" Tobi: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?

Nach der Vizemeisterschaft ist es dieses Jahr eine schwierige Saison - und wir können nicht immer an unseren guten Leistungen anknüpfen. Wir bekommen viele Gegentore, verteidigen als Team nicht so gut wie letztes Jahr. Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und wie viel purer Stürmer-Instinkt?

Bei mir ist es einfach Instinkt, wo ich im richtigen Moment stehen muss. Es kommt immer auf die Situation darauf an, ich denke nicht viel nach! Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem einen Gen geboren, das andere nicht haben? Es gibt viele Spieler, die wissen wo das Tor steht - bei mir kommt es einfach auf meine Form an, wie viele Tore ich schieße. "Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das Leben am schwersten gemacht - und warum? Dennis Lippert von Bayreuth, ein sehr guter Kumpel von mir, ist ein unfassbar guter Linksverteidiger und ekliger Gegenspieler. Gegen ihn macht es nie Spaß zu spielen. Johann Hipper von den Würzburger Kickers ist ein sehr guter Torwart, gegen den ich bis dato leider noch kein Torerfolg zu verzeichnen hatte. Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Ich habe kein Ritual - ich mache am nächsten Spieltag meist alles anders.

Saisonziel fest im Blick: Tobi Stoßberger (rechts) glaubt fest an einen einstelligen Tabellenplatz für den TSV... – Foto: Michael Buchholz

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so speziell? Es ist ein schönes Gefühl, in der Regionalliga zu knipsen - und im Derby gegen Burghausen den Doppelpack zu erzielen, das war ein unglaubliches Gefühl, das man gar nicht beschreiben kann... "Würde mich für den dreckigen Abstauber entscheiden" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem Einschlafen noch einmal ansehen? Mein Kopfballtor in dieser Saison im Grünwalder Stadion gegen Bayern. Auch wenn wir am Ende verloren haben - es war ein tolles Tor in so einem tollen Stadion. Ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg? Ich würde mich für den dreckigen Abstauber im Derby entscheiden, weil es aus meiner Sicht das geilste Gefühl ist, im Derby den Siegtreffer zu erzielen - und zu gewinnen. Klar ist auch ein Fallrückzieher immer schön... (lacht).

Dreckiger Abstauber bevorzugt: Effizienz steht für den Stürmer über der spielerischen B-Note... – Foto: Charly Becherer

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? Albano Gashi schickt mich schon sehr häufig, gibt mir immer gute Vorlagen und hat immer ein Auge für mich. Einstellig! "Wir haben die Qualität dafür" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich die meisten Tricks abgeschaut? CR7 ist mein Vorbild, er ist einfach der beste Spieler! Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? Am Ende will ich so viele Tore wie möglich schießen - und möchte der Mannschaft so gut es geht helfen.

Derby-Held im Hinspiel: Für den Buchbacher Torjäger geht nichts über sein Doppelpack gegen den SV Wacker Burghausen... – Foto: Michael Buchholz