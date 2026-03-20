Nullnummer im 27. Inn-Salzach-Derby: Wacker verzweifelt am Aluminium!

Burghausen verzweifelte an der eigenen Chancenverwertung, während Buchbach mit dem 0:0 am Ende gut leben kann. – Foto: Michael Buchholz

Das Traditionsduell im Burghausener flatbuy-Stadion an der Liebigstraße endete torlos, bot aber vor allem in der Schlussphase noch den erhofften (und lange schmerzlich vermissten) Derby-Zündstoff.

Für den SV Wacker ging es nach der 1:3-Niederlage in Illertissen um Wiedergutmachung, während der TSV Buchbach mit der Empfehlung von drei Unentschieden in Folge an die Salzach reiste. Trotz der historischen Überlegenheit von 13 Siegen aus zuvor 26 Duellen gelang es den Hausherren diesmal nicht, die Bilanz weiter auszubauen oder sich für die 1:3-Hinspielpleite aus dem September 2025 zu revanchieren.

Zum Spiel: Nach einem schwungvollen Beginn verpasste Noah Müller in der 24. Minute die frühe Führung nur um einen Bruchteil einer Sekunde. In der Folge flachte die Partie bis zum Pausenpfiff ab: Buchbach, das zuletzt ein 1:1 gegen Bayreuth erkämpft hatte, konzentrierte sich primär auf die Defensive, während Wacker die letzte Konsequenz vermissen ließ. Ein Aufreger im ersten Durchgang blieb das harte Einsteigen von Philipp Walter gegen Felix Bachschmid im Strafraum, das die gelbe Karte nach sich zog.

Erst in der 70. Minute erwachte das Derby aus seinem Dornröschenschlaf, als Jannis Turtschan mit einem Schuss aus zehn Metern den Pfosten erzittern ließ. In einer durchaus turbulenten Schlussphase drückte Wacker massiv in Richtung gegnerisches Gehäuse, doch Denis Ade per Kopf (79.) und Moritz Bangerter per Distanzschuss (88.) blieben ohne Fortune.

Und fast hätte Buchbach den Spielverlauf in der Nachspielzeit noch auf den Kopf gestellt, doch ein Konter über Josue Mbila strich knapp über die Latte. Am Ende blieb es beim 0:0 – ein Ergebnis, mit dem die Gäste ihre Remis-Serie auf vier Spiele ausbauen und wohl deutlich besser leben können als die Burghausener an diesem Regionalliga-Freitagabend...