Regionalliga: Zwei Zugänge und sechs Abgänge bei Kellerkind

"Artur verstärkt uns für ein halbes Jahr auf Leihbasis und bringt Kreativität, Spielübersicht und Torgefahr in unser Offensivspiel. Wir freuen uns sehr, ihn für unsere erste Mannschaft gewinnen zu können und gemeinsam in die Rückrunde zu starten", teilt Velbert mit.

Der Mittelfeldspieler Golubytskij überragte in der vergangenen Saison bei der SpVg Schonnebeck mit elf Toren und neun Vorlagen und war gemeinsam mit Conor Tönnies (Fortuna Düsseldorf U23) und Arne Wessels (Borussia Dortmund U23) ein Hauptfaktor, warum die Essener erst am letzten Spieltag das Rennen gegen Velbert verloren hatten. Golubytskij wechselte in die Regionalliga Nordost, doch bei Rot-Weiß Erfurt kam er mit nur zehn Einsätzen kaum Zug. In der West-Gruppe könnte er in der Rückrunde nicht nur zur alten Form finden, sondern auch auf seine ehemaligen Mitspieler treffen.

Bogdan Komorowski holt ehemaligen Schützling

Des Weiteren verstärkt Max Wiese die Bergischen. Der 20-Jährige, der als Rechtsverteidiger und auf dem rechten Flügel eingesetzt werden kann, kommt von Fortuna Köln. Dort hat er in der Mittelrheinliga-Reserve bereits mit Velbert-Coach Bogdan Komorowski zusammengearbeitet. Beim aktuellen Regionalliga-Tabellenführer kam Wiese in der Hinrunde nur einmal zum Einsatz.

Vom Klub heißt es: "Max bringt Flexibilität und viel Schnelligkeit mit, Eigenschaften, die ihn besonders auf der rechten Seite stark machen und unserem Spiel neue Optionen geben. Durch seinen Weg aus der Kölner Jugend heraus bringt er zudem eine hohe Lernbereitschaft und Entwicklungsperspektive mit. Wir freuen uns sehr, Max im Verein begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit ihm die Rückrunde anzugehen!"

SSVg Velbert bestätigt Abgänge

Auch über die Abgänge hatte FuPa berichtet. Sie sind mit einer Einschränkung mittlerweile fix: Dymtro Kislin verlässt zwar vorerst die erste Mannschaft, wird aber nach Verletzung in der U23 wieder aufgebaut. "Er bleibt fest im Blickfeld der ersten Mannschaft und ist weiterhin Teil unserer sportlichen Planung für die Zukunft", verrät der Regionalligist.

Neben Kapitän Marcel Lenz, der zu Rot-Weiss Essen II wechselt, gehen auch Haruto Idoguchi (Sportfreunde Baumberg), Valon Zhushi, Reo Yoshida und Harumi Goto (alle Ziel unbekannt). Velbert: "Wir möchten von Herzen Danke sagen: für euren unermüdlichen Einsatz auf dem Platz, euren Teamgeist und die vielen besonderen Momente, die ihr unserem Verein geschenkt habt. Ihr habt die SSVg Velbert 02 geprägt – sportlich wie menschlich – und wir wünschen euch für die Zukunft nur das Beste!"

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: