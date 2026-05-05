Regionalliga: Verein erhält Lizenz nicht, Klubs mit großen Auflagen

Lizenz-News aus der Regionalliga. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat als Schirmherr der Regionalliga Nord am Mittwoch mitgeteilt, dass 30 Vereine die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison erhalten haben. Der SV Hemelingen erhält keine Lizenz, vier Klubs, darunter die TuS Dassendorf, müssen teilweise erhebliche Auflagen erfüllen.

Der NFV teilt mit: "Alle Vereine erhalten in den kommenden Tagen einen individuellen Zulassungsentscheid mit den jeweiligen Auflagen, die ggfs. noch zu leisten sind. Der Start in die kommende Spielzeit der Regionalliga Nord der Herren ist für das Wochenende 31.07.-02.08.2026 geplant."

So funktioniert der Aufstieg in die Regionalliga Nord

Mit Atlas Delmenhorst könnte ein prominenter Name in die Regionalliga Nord zurückkehren, schließlich führt das Team die Oberliga Niedersachsen an. Der Meister der Oberliga Niedersachsen steigt direkt auf, der Vizemeister ermittelt mit den Meistern (oder Teilnehmern) der Oberliga Hamburg (aktuell Eimsbütteler TV), Bremenliga (aktuell Blumenthaler SV) und der Oberliga Schleswig-Holstein (SV Todesfelde bereits sicher Meister) in einer Relegation zwei weitere Aufsteiger.

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