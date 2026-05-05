 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Regionalliga: Verein erhält Lizenz nicht, Klubs mit großen Auflagen

30 von 31 Vereinen erhalten für die neue Saison die Lizenz für die Regionalliga Nord. Vier Klubs, darunter die TuS Dassendorf, müssen erhebliche Auflagen erfüllen.

von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Lizenz-News aus der Regionalliga.
Lizenz-News aus der Regionalliga. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat als Schirmherr der Regionalliga Nord am Mittwoch mitgeteilt, dass 30 Vereine die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison erhalten haben. Der SV Hemelingen erhält keine Lizenz, vier Klubs, darunter die TuS Dassendorf, müssen teilweise erhebliche Auflagen erfüllen.

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Folgende Vereine erhalten die Zulassung zur Regionalliga Nord für die Saison 2026/2027 ohne Auflagen:

BSV Kickers Emden, Hannover 96 U23, Werder Bremen U23, TuS Blau-Weiß Lohne, SV Drochtersen/Assel, VfB Oldenburg, SC Weiche Flensburg, VfB Lübeck, SV Meppen, Bremer SV, Hamburger SV U21, FC Eintracht Norderstedt, TSV Havelse, FC St. Pauli U23, Holstein Kiel U23, VfV Borussia 06 Hildesheim, SSV Jeddeloh, Altona 93

Folgende Vereine erhalten die Zulassung zur Regionalliga Nord für die Saison 2026/2027 mit geringfügigen Auflagen im administrativen und/oder infrastrukturellen Bereich:

SV Atlas Delmenhorst, Heeslinger SC, SV Todesfelde, 1. FC Phönix Lübeck, TV Eiche Horn, Blumenthaler SV, TuS Bersenbrück, Eimsbütteler TV

Folgende Vereine erhalten die Zulassung zur Regionalliga Nord für die Saison 2026/2027 mit teilweise erheblichen Auflagen im administrativen und/oder baulich/infrastrukturellen Bereich:

1. FC Germania Egestorf/Langreder, FSV Schöningen, HSC Hannover, TuS Dassendorf

Folgender Verein erhält aufgrund des Fehlens eines rechtsgültigen Antrags keine Zulassung zur Regionalliga Nord für die Saison 2026/2027:

SV Hemelingen

Der NFV teilt mit: "Alle Vereine erhalten in den kommenden Tagen einen individuellen Zulassungsentscheid mit den jeweiligen Auflagen, die ggfs. noch zu leisten sind. Der Start in die kommende Spielzeit der Regionalliga Nord der Herren ist für das Wochenende 31.07.-02.08.2026 geplant."

So funktioniert der Aufstieg in die Regionalliga Nord

Mit Atlas Delmenhorst könnte ein prominenter Name in die Regionalliga Nord zurückkehren, schließlich führt das Team die Oberliga Niedersachsen an. Der Meister der Oberliga Niedersachsen steigt direkt auf, der Vizemeister ermittelt mit den Meistern (oder Teilnehmern) der Oberliga Hamburg (aktuell Eimsbütteler TV), Bremenliga (aktuell Blumenthaler SV) und der Oberliga Schleswig-Holstein (SV Todesfelde bereits sicher Meister) in einer Relegation zwei weitere Aufsteiger.

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