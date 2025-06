Regionalliga-Testspiele: Kantersieg für RWO, Benschop trifft für F95

Viele Klubs aus der Regionalliga West sind in dieser Woche wieder im Einsatz. So testet Rot-Weiß Oberhausen gleich zweimal, aber auch Fortuna Köln, der FC Gütersloh oder Borussia Mönchengladbach U23 sind im Einsatz. Für den SV Rödinghausen geht es nach der hohen Niederlage in der Vorwoche gegen den BSV Rehden direkt um ein gutes Ergebnis.

Update: Am Mittwoch siegten RW Oberhausen und Fortuna Düsseldorf II, der FC Gütersloh verlor spät gegen den SC Verl.