 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Regionalliga-Spieler Toranosuke Abe ist auf Vereinssuche

Der 27-Jährige Toranosuke Abe sammelte zuletzt für den FC Wegberg-Beeck und den 1. FC Düren Erfahrungen in der Regionalliga West. Nachdem sich ein bevorstehender Wechsel zur laufenden Saison noch zerschlagen hatte, will der Japaner endgültig in Deutschland ankommen und sportlich neu angreifen.

von Markus Becker · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Abe, hier noch im Trikot des 1. FC Düren.
Abe, hier noch im Trikot des 1. FC Düren. – Foto: Michael Schnieders

Zwischenzeitliche Probleme mit der Aufenthaltsberechtigung erschwerten im Sommer noch einen Vereinswechsel. Diese Hürden sind laut Toranosuke Abe inzwischen ausgeräumt. Für die Rückserie ist der 27-Jährige deshalb aktiv auf der Suche nach einem Klub, bei dem er endlich durchstarten kann. Besonders wohl fühlt er sich auf der Außenverteidiger-Position sowie im zentralen Mittelfeld.

Sofort einsatzbereit - auch offen für die Oberliga

Abe hofft, zeitnah einen neuen Verein zu finden, und ist sofort einsatzfähig. Obwohl er sich bereits auf Regionalliga-Niveau für den 1. FC Düren und den FC Wegberg-Beeck beweisen konnte, ist er nicht festgelegt: "Meine erste Priorität ist es, von einem Team verpflichtet zu werden und so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin deshalb auch offen für starke Teams in der fünften Liga.“

Zunächst soll es idealerweise ein kurzzeitiger Vertrag für die zweite Saisonhälfte werden. Abe selbst sieht sich als Sofortlösung: "Ich bin topfit und bin zuversichtlich, dass ich meinem zukünftigen Team direkt weiterhelfen kann."

Seine Kontaktdaten:

>>> Das ist Toranosuke Abe

Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden

FuPa Niederrhein hilft seit einigen Jahren Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de melden und folgende Fragen beantworten:

  • In welcher Liga willst du spielen?
  • In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
  • Auf welcher Position spielst du?
  • Was sind deine Stärken?
  • Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
  • Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.

