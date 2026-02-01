Regionalliga-Spieler Toranosuke Abe ist auf Vereinssuche

Abe, hier noch im Trikot des 1. FC Düren. – Foto: Michael Schnieders

Zwischenzeitliche Probleme mit der Aufenthaltsberechtigung erschwerten im Sommer noch einen Vereinswechsel. Diese Hürden sind laut Toranosuke Abe inzwischen ausgeräumt. Für die Rückserie ist der 27-Jährige deshalb aktiv auf der Suche nach einem Klub, bei dem er endlich durchstarten kann. Besonders wohl fühlt er sich auf der Außenverteidiger-Position sowie im zentralen Mittelfeld.

Sofort einsatzbereit - auch offen für die Oberliga

Abe hofft, zeitnah einen neuen Verein zu finden, und ist sofort einsatzfähig. Obwohl er sich bereits auf Regionalliga-Niveau für den 1. FC Düren und den FC Wegberg-Beeck beweisen konnte, ist er nicht festgelegt: "Meine erste Priorität ist es, von einem Team verpflichtet zu werden und so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin deshalb auch offen für starke Teams in der fünften Liga.“

Zunächst soll es idealerweise ein kurzzeitiger Vertrag für die zweite Saisonhälfte werden. Abe selbst sieht sich als Sofortlösung: "Ich bin topfit und bin zuversichtlich, dass ich meinem zukünftigen Team direkt weiterhelfen kann."