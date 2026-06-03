Regionalliga-Relegation: ETV schon fast aufgestiegen

Der Eimsbütteler TV steigt schon am 2. Spieltag der Relegation in die Regionalliga Nord auf! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Eimsbütteler TV war am Mittwochabend für einige Minuten praktisch schon Regionalligist. Der Hamburger Vertreter gewann am zweiten Spieltag der Relegation zur Regionalliga Nord ein spektakuläres Spiel gegen den SV Todesfelde mit 5:3, führte zwischenzeitlich 4:0 und verteidigte die Tabellenführung der Aufstiegsrunde. Doch während am Lokstedter Steindamm längst alles auf eine große Aufstiegsparty hindeutete, kippte die Parallelpartie noch einmal dramatisch.

Denn beim Spiel zwischen dem Blumenthaler SV und dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder stand es in der Schlussphase 2:2. Dieses Ergebnis hätte dem ETV gereicht, um bereits am zweiten Spieltag sicher aufzusteigen: Egestorf und Blumenthal wären dann jeweils nur bei einem Punkt geblieben, während Eimsbüttel mit sechs Zählern nicht mehr aus den ersten beiden Plätzen hätte verdrängt werden können. Doch in der Nachspielzeit erzielte Ömer Faruk Bulut noch das 3:2 für Blumenthal - und vertagte damit die endgültige Entscheidung.

ETV gewinnt auch das zweite Spiel furios

Sportlich hatte der ETV zuvor alles dafür getan, den Aufstieg schon an diesem Mittwoch perfekt zu machen. Die Mannschaft von Trainer Can Timo Schultz startete gegen Todesfelde mit enormer Energie und traf früh. Tom Politz brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung, nur sechs Minuten später erhöhte Toralf Hense auf 2:0. Todesfelde, das am ersten Spieltag noch mit 2:0 gegen Blumenthal gewonnen hatte, fand zunächst kaum Zugriff. Eimsbüttel blieb klarer, wacher und zielstrebiger. In der 37. Minute stellte Max-Adrian Donel Mbodje auf 3:0, womit die Hamburger noch vor der Pause eine beeindruckende Ausgangslage geschaffen hatten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der ETV zunächst gnadenlos effizient. Erneut war es Hense, der in der 57. Minute zum 4:0 traf. Zu diesem Zeitpunkt sah alles nach einem klaren, fast schon rauschhaften Abend für den Hamburger Vizemeister aus, der als Vertreter der Oberliga Hamburg in die Aufstiegsrunde gegangen war. Todesfelde kommt zurück - ETV bleibt stabil Doch die Partie war längst nicht entschieden. Morten Liebert verkürzte in der 61. Minute auf 1:4 und verwandelte nur neun Minuten später einen Foulelfmeter zum 2:4. Zwischen diesen beiden Treffern sah Farid Maboa Dibamba auf Seiten des ETV Gelb-Rot (67.), wodurch die Partie plötzlich wieder deutlich offener wurde. Todesfelde drängte, Eimsbüttel musste in Unterzahl leiden - und fand dennoch die passende Antwort. Jasper Hölscher traf in der 79. Minute zum 5:2 und nahm dem Spiel damit wieder etwas von der Dramatik. Zwar gelang Jan-Marc Schneider nur zwei Minuten später noch das 3:5, doch der ETV brachte den Vorsprung ins Ziel und feierte den zweiten Sieg im zweiten Relegationsspiel. Mit nun sechs Punkten und 9:4 Toren führt Eimsbüttel die Tabelle an. Die Ausgangslage ist hervorragend, aber noch nicht endgültig entschieden. Blumenthal verhindert die ETV-Party in der Nachspielzeit

Parallel spielte sich in Bremen ein eigenes Drama ab. Der Blumenthaler SV ging gegen Germania Egestorf-Langreder durch Paul Lentz früh in Führung (11.), ehe Gean Rodrigo Baumgratz in der 33. Minute zum 1:1 ausglich. Nach dem Seitenwechsel brachte Tristan Schaper Blumenthal erneut in Führung (52.). Besonders bemerkenswert wurde die Schlussphase, weil Egestorf trotz doppelter Unterzahl noch einmal zurückkam. Finn Hoffmann erzielte in der 85. Minute das 2:2 - und damit jenes Ergebnis, das den ETV rechnerisch bereits in die Regionalliga Nord geführt hätte. In Hamburg konnte die Aufstiegsparty zu diesem Zeitpunkt gedanklich bereits beginnen. Doch Blumenthal schlug noch einmal zurück. In der 90.+2 Minute traf Bulut zum 3:2-Siegtreffer. Damit springt der Vertreter aus Bremen auf drei Punkte, bleibt im Rennen um eines der beiden Regionalliga-Tickets und verhindert zugleich den vorzeitigen Aufstieg des ETV. Entscheidung am letzten Spieltag So., 07.06.2026, 14:00 Uhr Eimsbütteler TV ETV Blumenthaler SV Blumenth. SV 14:00 live PUSH So., 07.06.2026, 14:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. SV Todesfelde Todesfelde 14:00 PUSH Vor dem abschließenden Spieltag ist die Tabelle klar sortiert: Der Eimsbütteler TV steht mit sechs Punkten und dem besten Torverhältnis an der Spitze. Dahinter folgen der SV Todesfelde und der Blumenthaler SV mit jeweils drei Punkten. Germania Egestorf-Langreder ist nach zwei Niederlagen und 3:7 Toren wohl nur noch theoretisch im Rennen. Am Sonntag, 7. Juni, wird auf neutralem Platz entschieden. Egestorf-Langreder trifft beim FC Oberneuland auf Todesfelde, parallel spielt der ETV beim TuS Celle gegen Blumenthal. Für Eimsbüttel ist die Ausgangslage komfortabel: Nach zwei Siegen aus zwei Spielen und dem klar besten Torverhältnis reicht dem Hamburger Vertreter sehr wahrscheinlich bereits wenig, um den Aufstieg endgültig perfekt zu machen. Doch der Mittwochabend hat gezeigt, wie schnell sich in dieser Relegation alles drehen kann. Der ETV lieferte ein Spektakel, war für wenige Minuten rechnerisch durch - und muss nun doch noch einmal warten. Die Regionalliga Nord ist ganz nah, aber die letzte Tür öffnet sich erst am Sonntag.

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