Regionalliga Nord: Meister so gut wie fix, Abstieg völlig offen

Drei Spieltage stehen in der 3. Liga an. Rechnerisch ist ein Wunder aus Sicht des TSV Havelse natürlich noch möglich, realistisch ist der Klassenerhalt des Aufsteigers und Vorjahres-Meisters der Regionalliga Nord aber nicht. Dafür beträgt der Rückstand auf die TSG Hoffenheim II bereits acht Punkte - neun sind noch zu holen. Entsprechend wird der TSV Havelse nach nur einem Jahr in die Regionalliga zurückkehren. Möglicherweise steht die Entscheidung am Samstag fest.
Ein Nord-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem SV Meppen wird es entsprechend nicht geben. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord wird neuer Meister der Liga werden, mutmaßlich schon im Heimspiel gegen den Bremer SV. Ein Punkt reicht Meppen angesichts des Neun-Punkte-Vorsprung auf den SV Drochtersen/Assel bereits zur Rückkehr in die Drittklassigkeit.
Drei Mannschaften steigen aus der Regionalliga Nord ab, die schlechtesten Karten haben Aufsteiger Altona 93, Blau-Weiß Lohne und die U23 des FC St. Pauli, denn alle drei Klubs rangieren mit jeweils 22 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Eintracht Norderstedt hat bereits vier Punkte Vorsprung, beim HSC Hannover sind es schon sechs Zähler. Am Wochenende spielen die letzten Vier gegeneinander: Sollten Altona 93 und FC St. Pauli II nur unentschieden spielen und Eintracht Norderstedt schlägt Blau-Weiß Lohne, wäre der Abstiegskampf quasi entschieden.
Mit Atlas Delmenhorst könnte ein prominenter Name in die Regionalliga Nord zurückkehren, schließlich führt das Team die Oberliga Niedersachsen an. Der Meister der Oberliga Niedersachsen steigt direkt auf, der Vizemeister ermittelt mit den Meistern (oder Teilnehmern) der Oberliga Hamburg (aktuell Eimsbütteler TV), Bremenliga (aktuell Blumenthaler SV) und der Oberliga Schleswig-Holstein (SV Todesfelde bereits sicher Meister) in einer Relegation zwei weitere Aufsteiger.
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