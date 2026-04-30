Regionalliga Nord: Meister so gut wie fix, Abstieg völlig offen

Meppen und Norderstedt haben unterschiedliche Ziele. – Foto: Imago Images

Vor dem 32. Spieltag der Regionalliga Nord ist lediglich sicher, dass der SV Meppen in die 3. Liga aufsteigen wird - der SVM steht am Wochenende vor der Meisterschaft. Der Abstiegskampf in die Oberligen ist dagegen völlig offen. Zuwuchs bekommt der Norden aus der 3. Liga.

TSV Havelse kommt runter

Drei Spieltage stehen in der 3. Liga an. Rechnerisch ist ein Wunder aus Sicht des TSV Havelse natürlich noch möglich, realistisch ist der Klassenerhalt des Aufsteigers und Vorjahres-Meisters der Regionalliga Nord aber nicht. Dafür beträgt der Rückstand auf die TSG Hoffenheim II bereits acht Punkte - neun sind noch zu holen. Entsprechend wird der TSV Havelse nach nur einem Jahr in die Regionalliga zurückkehren. Möglicherweise steht die Entscheidung am Samstag fest.

SV Meppen vor Heim-Meisterschaft

Ein Nord-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem SV Meppen wird es entsprechend nicht geben. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord wird neuer Meister der Liga werden, mutmaßlich schon im Heimspiel gegen den Bremer SV. Ein Punkt reicht Meppen angesichts des Neun-Punkte-Vorsprung auf den SV Drochtersen/Assel bereits zur Rückkehr in die Drittklassigkeit.