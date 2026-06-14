Regionalliga: Nach Klassenerhalt - FC St. Paul sucht neuen U23-Coach Die FC St. Pauli U23 bleibt nach der Havelse-Entscheidung in der Regionalliga Nord. Karsten Neitzel gibt das Traineramt ab und kehrt ins Scouting zurück. von red · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Karsten Neitzel ist nicht mehr Trainer des FC St. Pauli II. – Foto: Heiko van der Velden

Die FC St. Pauli U23 bleibt in der Regionalliga Nord - und stellt sich auf der Cheftrainerposition neu auf. Nach dem seit Donnerstag, 11. Juni, feststehenden Klassenerhalt wird Karsten Neitzel künftig nicht mehr als U23-Cheftrainer arbeiten. Der 58-Jährige bleibt dem Verein allerdings erhalten und kehrt wieder in die Scoutingabteilung zurück.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Neitzel hatte die U23 im September 2025 übernommen und die Mannschaft durch eine komplizierte Saison geführt. Sportlich war St. Pauli II eigentlich abgestiegen, doch durch den Verbleib des TSV Havelse in der 3. Liga wurde in der Regionalliga Nord ein Platz frei. Davon profitiert die U23 des Kiezklubs, die nun doch weiter viertklassig spielen kann. Nachfolge soll zeitnah geklärt werden Über die Nachfolge auf der Trainerposition will der Verein zeitnah entscheiden. Damit steht St. Pauli II nach dem späten Klassenerhalt vor mehreren kurzfristigen Aufgaben. Einerseits muss der neue Trainer gefunden werden, andererseits verändert der Ligaverbleib auch die Kaderplanung.

Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter der U23, bedankte sich bei Neitzel für dessen Arbeit: „Wir danken Karsten für seinen Einsatz und seine Bereitschaft, die Mannschaft in der abgelaufenen Saison kurzfristig zu übernehmen.“ Dass Neitzel nun wieder ins Scouting zurückkehrt, sorgt zumindest intern für Kontinuität. Der Klub verliert den erfahrenen Fußballfachmann nicht, muss aber die tägliche Arbeit mit der U23 neu besetzen.