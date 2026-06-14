Regionalliga: Nach Klassenerhalt - FC St. Paul sucht neuen U23-Coach

Die FC St. Pauli U23 bleibt in der Regionalliga Nord - und stellt sich auf der Cheftrainerposition neu auf. Nach dem seit Donnerstag, 11. Juni, feststehenden Klassenerhalt wird Karsten Neitzel künftig nicht mehr als U23-Cheftrainer arbeiten. Der 58-Jährige bleibt dem Verein allerdings erhalten und kehrt wieder in die Scoutingabteilung zurück.
Neitzel hatte die U23 im September 2025 übernommen und die Mannschaft durch eine komplizierte Saison geführt. Sportlich war St. Pauli II eigentlich abgestiegen, doch durch den Verbleib des TSV Havelse in der 3. Liga wurde in der Regionalliga Nord ein Platz frei. Davon profitiert die U23 des Kiezklubs, die nun doch weiter viertklassig spielen kann.
Über die Nachfolge auf der Trainerposition will der Verein zeitnah entscheiden. Damit steht St. Pauli II nach dem späten Klassenerhalt vor mehreren kurzfristigen Aufgaben. Einerseits muss der neue Trainer gefunden werden, andererseits verändert der Ligaverbleib auch die Kaderplanung.
Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter der U23, bedankte sich bei Neitzel für dessen Arbeit: „Wir danken Karsten für seinen Einsatz und seine Bereitschaft, die Mannschaft in der abgelaufenen Saison kurzfristig zu übernehmen.“
Dass Neitzel nun wieder ins Scouting zurückkehrt, sorgt zumindest intern für Kontinuität. Der Klub verliert den erfahrenen Fußballfachmann nicht, muss aber die tägliche Arbeit mit der U23 neu besetzen.
Die Entscheidung rund um Havelse hatte für den Hamburger Fußball ohnehin weitreichende Folgen. Weil Havelse Drittligist bleibt, hält St. Pauli II die Regionalliga. Dadurch steigt TBS Pinneberg in die Oberliga Hamburg auf, während die Hamburger Staffeleinteilung nun nach der Variante ohne St. Pauli II in der Oberliga greifen kann.
Für St. Pauli selbst ist die sportliche Nachricht positiv, aber sie kommt spät. Andreas Bornemann, Geschäftsleiter Sport, ordnet die Lage entsprechend ein: „Dass unsere U23 nun doch in der Regionalliga spielen kann, ist eine gute Nachricht, bringt angesichts der Kurzfristigkeit aber auch Herausforderungen in der Kaderausrichtung mit sich.“
Genau darin liegt nun die zentrale Aufgabe. Der Verein hatte zuletzt bereits mit Hugo Weber vom Blumenthaler SV und Mamadou Djalo von FC Eintracht Norderstedt II zwei offensive Zugänge vorgestellt. Weitere Personalentscheidungen dürften nun unter dem Eindruck des Regionalliga-Verbleibs getroffen werden müssen.
Für die U23 des FC St. Pauli ist der Klassenerhalt sportlich wertvoll. Die Regionalliga bietet jungen Spielern weiterhin ein anspruchsvolles Niveau und damit eine wichtige Entwicklungsplattform zwischen Nachwuchsbereich und Profifußball. Gleichzeitig erhöht die kurzfristige Planung den Druck auf die Verantwortlichen.
Der Kiezklub muss nun schnell klären, wer die Mannschaft künftig trainiert, wie der Kader für die Regionalliga ausgerichtet wird und welche Spieler den Weg auf diesem Niveau mitgehen sollen. Der Klassenerhalt ist geschafft - die eigentliche Arbeit beginnt für St. Pauli II damit aber erst.
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