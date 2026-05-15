Regionalliga-Klub präsentiert die ersten Zugänge

Eintracht Norderstedt stellt nach dem gesicherten Klassenerhalt die nächsten Weichen für die kommende Saison in der Regionalliga Nord. Mit Torhüter Paul Ralfs und Innenverteidiger Henrik Lauterbach werden zwei Talente aus der eigenen U19 zur neuen Spielzeit in den Regionalliga-Kader aufrücken.
Beide Spieler sind im Verein längst keine Unbekannten mehr. Sie waren bereits regelmäßig im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft eingebunden und konnten sich dort zeigen. Sportchef Frank Spitzer erklärt: „Paul und Henne waren sehr häufig bei uns in den Trainingsbetrieb eingebunden, deswegen kennen wir sie natürlich sehr gut. Uns war schon relativ früh klar, dass die beiden Eigenschaften auf ihren jeweiligen Positionen mitbringen, die sie dafür qualifizieren, nächste Saison zur Regionalliga-Mannschaft zu gehören.“
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: