Regionalliga-Klub präsentiert die ersten Zugänge

Ralfs mit erster Kadererfahrung in Meppen Ralfs ist 19 Jahre alt und spielt im Tor. Ausgebildet wurde er zunächst in der Jugend des Niendorfer TSV, ehe er in der U17 für Holstein Kiel aktiv war. Vor zwei Jahren wechselte er in die U19 von Eintracht Norderstedt. Einen ersten Vorgeschmack auf den Regionalliga-Bereich bekam Ralfs bereits in dieser Saison: Im Auswärtsspiel beim SV Meppen stand er erstmals im Kader der ersten Mannschaft.

Lauterbach kam über St. Pauli und Niendorf Auch Lauterbach, 18 Jahre alt, bringt eine interessante Ausbildung mit. Der Innenverteidiger stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli und kam über den Niendorfer TSV nach Norderstedt. Auch er gehört seit zwei Jahren zur U19 der Eintracht. Lauterbach war bereits im vergangenen Sommer über weite Teile der Vorbereitung bei der Regionalliga-Mannschaft dabei. Viermal stand er schon im Spieltagskader, wartet bislang aber noch auf seinen ersten Einsatz. U23-Aufstieg als wichtige Brücke Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung beider Spieler ist auch der Aufstieg der Norderstedter U23 in die Oberliga Hamburg. Dort sollen junge Spieler künftig auf höherem Niveau an den Herrenbereich herangeführt werden. Spitzer betont dabei, dass der Übergang aus der U19 Zeit brauche: „Man muss einem Spieler, der aus der U19 hochkommt, immer die Zeit geben, sich im Herrenbereich zu akklimatisieren, das geht nicht von heute auf morgen. Bei einigen geht es schneller, bei anderen dauert es etwas.“