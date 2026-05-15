 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Regionalliga-Klub präsentiert die ersten Zugänge

Eintracht Norderstedt setzt in der kommenden Saison auf zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Torhüter Paul Ralfs und Innenverteidiger Henrik Lauterbach rücken in den Regionalliga-Kader auf.

von red · Heute, 04:00 Uhr · 0 Leser
Zwei Zugänge für die Regionalliga Nord.
Zwei Zugänge für die Regionalliga Nord. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
U19 RL N
Norderstedt
Norderstedt
Paul Ralfs
Paul Ralfs
Henrik Lauterbach
Henrik Lauterbach

Eintracht Norderstedt stellt nach dem gesicherten Klassenerhalt die nächsten Weichen für die kommende Saison in der Regionalliga Nord. Mit Torhüter Paul Ralfs und Innenverteidiger Henrik Lauterbach werden zwei Talente aus der eigenen U19 zur neuen Spielzeit in den Regionalliga-Kader aufrücken.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Beide Spieler sind im Verein längst keine Unbekannten mehr. Sie waren bereits regelmäßig im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft eingebunden und konnten sich dort zeigen. Sportchef Frank Spitzer erklärt: „Paul und Henne waren sehr häufig bei uns in den Trainingsbetrieb eingebunden, deswegen kennen wir sie natürlich sehr gut. Uns war schon relativ früh klar, dass die beiden Eigenschaften auf ihren jeweiligen Positionen mitbringen, die sie dafür qualifizieren, nächste Saison zur Regionalliga-Mannschaft zu gehören.“

Ralfs mit erster Kadererfahrung in Meppen

Ralfs ist 19 Jahre alt und spielt im Tor. Ausgebildet wurde er zunächst in der Jugend des Niendorfer TSV, ehe er in der U17 für Holstein Kiel aktiv war. Vor zwei Jahren wechselte er in die U19 von Eintracht Norderstedt. Einen ersten Vorgeschmack auf den Regionalliga-Bereich bekam Ralfs bereits in dieser Saison: Im Auswärtsspiel beim SV Meppen stand er erstmals im Kader der ersten Mannschaft.

Lauterbach kam über St. Pauli und Niendorf

Auch Lauterbach, 18 Jahre alt, bringt eine interessante Ausbildung mit. Der Innenverteidiger stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli und kam über den Niendorfer TSV nach Norderstedt. Auch er gehört seit zwei Jahren zur U19 der Eintracht. Lauterbach war bereits im vergangenen Sommer über weite Teile der Vorbereitung bei der Regionalliga-Mannschaft dabei. Viermal stand er schon im Spieltagskader, wartet bislang aber noch auf seinen ersten Einsatz.

U23-Aufstieg als wichtige Brücke

Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung beider Spieler ist auch der Aufstieg der Norderstedter U23 in die Oberliga Hamburg. Dort sollen junge Spieler künftig auf höherem Niveau an den Herrenbereich herangeführt werden. Spitzer betont dabei, dass der Übergang aus der U19 Zeit brauche: „Man muss einem Spieler, der aus der U19 hochkommt, immer die Zeit geben, sich im Herrenbereich zu akklimatisieren, das geht nicht von heute auf morgen. Bei einigen geht es schneller, bei anderen dauert es etwas.“

Ralfs und Lauterbach sollen deshalb eng an die erste Mannschaft angebunden werden, zugleich aber über die U23 Spielpraxis sammeln können. Spitzer sagt: „Beide werden ihre Zeit bekommen und die Möglichkeit haben, mit enger Einbindung an unsere U23 in der Oberliga ihre ersten Schritte im Herrenbereiche zu gehen.“

„Hungrig und heiß“

Dass die Eintracht beide Talente hochzieht, passt zum Ansatz, eigene Nachwuchsspieler schrittweise an den Regionalliga-Fußball heranzuführen. Gerade nach dem Klassenerhalt und der anstehenden Neuaufstellung im Trainerteam sind solche Personalien auch ein Signal für Durchlässigkeit. Spitzer traut beiden den nächsten Schritt zu: „Beide sind hungrig und heiß, um sich zu zeigen und anzugreifen. Und dann haben sie es natürlich auch ein Stückweit selbst in der Hand.“

Für Ralfs und Lauterbach beginnt damit im Sommer der nächste Abschnitt ihrer Entwicklung - zwischen Regionalliga-Kader, Oberliga-U23 und der Chance, sich im Herrenbereich dauerhaft zu beweisen.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: