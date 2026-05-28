Regionalliga-Erfahrung und Comebacks für den SC Victoria

Max Musci (l.) mit Trainer Sascha Bernhardt. – Foto: SC Victoria

Der SC Victoria Hamburg hat die Saison in der Oberliga Hamburg als Tabellenvierter beendet und stellt nun die Weichen für die kommende Spielzeit. Der Traditionsklub vom Stadion Hoheluft hat mehrere Personalien bekanntgegeben - und setzt dabei auf eine Mischung aus Erfahrung, Rückkehrern und jungen Spielern mit Entwicklungspotenzial.

Mit Max Musci kommt ein regionalligaerfahrener Verteidiger vom SV Todesfelde. Dazu kehren Len Strömer von der TuS Dassendorf und Enrique Alarcon Stark vom Niendorfer TSV zurück zu Vicky. Ergänzt wird der Kader durch mehrere Talente aus dem Nachwuchsbereich.

Aktuell steht Musci mit Todesfelde noch in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Für Victoria ist die Verpflichtung dennoch bereits ein wichtiger Baustein. Ligamanager Michel Massing sagt über den Zugang: „Max bringt viel Erfahrung mit. Er ist ein spielintelligenter Außenverteidiger, der variabel in der Defensive einsetzbar ist. Er passt fußballerisch und menschlich perfekt zu uns.“

Musci bringt eine interessante Vita mit. Der 25-Jährige spielte zuletzt für den SV Todesfelde, den frischgebackenen Meister der Oberliga Schleswig-Holstein. Für Todesfelde absolvierte der Defensivspieler 33 Partien in der Regionalliga Nord und 55 Spiele in der Oberliga. Zuvor war er 55-mal für den TSV Bordesholm in der Oberliga Schleswig-Holstein am Ball.

Damit bekommt Vicky einen Spieler, der nicht nur höherklassige Erfahrung gesammelt hat, sondern auch auf mehreren defensiven Positionen eingesetzt werden kann. Gerade nach einer Saison, in der Victoria mit Rang vier zur Spitzengruppe der Liga gehörte, aber den ganz großen Schritt nach oben verpasste, sind solche Verstärkungen ein klares Signal.

Strömer kehrt an die Hoheluft zurück

Ein bekanntes Gesicht ist Strömer. Der 35-Jährige kommt von der TuS Dassendorf zurück an die Hoheluft. Bereits zwischen 2015 und 2019 trug er das Trikot des SC Victoria und kam in dieser Zeit auf 89 Spiele, 23 Tore und 38 Vorlagen. Diese Zahlen zeigen, welchen offensiven Einfluss Strömer in seiner ersten Vicky-Zeit hatte.

Massing freut sich entsprechend über die Rückkehr: „Len ist trotz seines Alters immer noch topfit und hat richtig Bock, hier anzupacken. Er wird der Kabine mit seiner Erfahrung guttun und seine Qualität auf dem Platz ist eine Bereicherung für unsere Offensive.“

Strömer bringt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch reichlich Erfahrung aus erfolgreichen Jahren in der Oberliga mit. Für eine Mannschaft, die weiterhin in der oberen Tabellenregion mitspielen will, kann ein solcher Spieler auf und neben dem Platz wertvoll werden.

Alarcon Stark soll weiterentwickelt werden

Auch Alarcon Stark kennt Victoria bereits. Der 20-jährige Stürmer spielte von 2019 bis 2022 schon einmal für den Klub und kehrt nun vom Niendorfer TSV zurück. Nach einem Auslandsaufenthalt kam er dort bis zum Winter auf neun Einsätze und erzielte einen Treffer.

Massing sieht in ihm einen Spieler mit Potenzial: „Enrique war schon in der Jugend bei Victoria und hat eine tolle Entwicklung genommen. Wir wollen ihn jetzt weiter nach vorne bringen und er wird uns im Angriff mit seiner Dynamik, Physis und Torgefahr noch stärker machen.“

Damit verfolgt Vicky bei Alarcon Stark einen anderen Ansatz als bei Musci oder Strömer. Hier geht es weniger um sofortige Routine, sondern um Entwicklung, Tempo und Perspektive im Angriff.

Weitere Talente für den Kader

Neben diesen drei Personalien stoßen weitere junge Spieler zum Kader. Henry Riebau und Mamudou Cole kommen aus der U19 von Eintracht Norderstedt, Mika Finner wechselt aus der U19 des Walddörfer SV, Kalle Bensch aus der U19 des Eimsbütteler TV. Massing erklärt dazu knapp: „Mit diesen Spielern investieren wir in die Zukunft.“

Auch auf der Torwartposition gibt es eine Ergänzung, die allerdings schon im Winter erfolgt war. Lasse Erichsen kam von HSV Barmbek-Uhlenhorst und komplettiert das Torwarttrio.

Leistungsdiagnostik als Startschuss

Der neue Vicky-Kader kommt am 18. Juni zur umfassenden Leistungsdiagnostik zusammen. Der Verein setzt dabei nach eigenen Angaben auf moderne VALD-Standards und arbeitet mit dem Herakles Therapiezentrum zusammen. Dadurch sollen optimale Voraussetzungen für eine intensive und professionelle Sommervorbereitung geschaffen werden.

Der Vorbereitungsplan mit mehreren Testspielhöhepunkten soll in Kürze veröffentlicht werden. Klar ist aber schon jetzt: Der SC Victoria geht nach Platz vier in der Oberliga nicht ohne Ambitionen in die neue Saison. Mit Musci, Strömer und Alarcon Stark kommen Spieler, die unterschiedliche Profile mitbringen - und gemeinsam helfen sollen, Vicky sportlich weiter in der Spitzengruppe zu halten.

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