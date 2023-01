Regenstauf fährt gut mit Trainer-Quartett – und holt Moliaf Sportlich tolle Bezirksliga-Saison ist nicht zuletzt auf die Trainer zurückzuführen – Interessanter Neuzugang aus Neutraubling

Es handelt sich um den technisch begabten David Moliaf. Der 24-jährige Engländer war vormals in Oberbayern unterwegs, ehe zur neuen Saison der SV Donaustauf seine Fühler nach ihm ausstreckte. Beim ambitionierten Bayernligisten konnte sich Moliaf allerdings nicht durchsetzen (zwei Kurzeinsätze). Anders sah das bei Regenstaufs Ligakonkurrent Neutraubling aus, wo Moliaf sofort eine gesetzte Kraft im Mittelfeld war und 13 Spiele vom Start weg bestritt (ein Tor). Hier bestach er mit Technik und Körperlichkeit. TB-Coach Eglseder freut sich auf einen „technisch sehr beschlagenen, dribbelstarken Spieler, der uns auf einer offensiven Position weiterhelfen kann“. Vorgesehen ist Moliaf entweder fürs Flügelspiel oder fürs offensive Zentrum. Der Turnerbund ist froh über die schnelle, reibungslose Freigabe seitens Donaustauf und Neutraubling.



Nach dem plötzlichen Trainerabschied von Stefan Wagner gen Donaustauf fanden die Regenstaufer eine Lösung in den eigenen Reihen. Die drei Svens Leppien, Hofmann und Pensl unterstützen Matthias Eglseder, welcher vom „Co“ wieder ins vorderste Glied rutschte, wo es nur geht. Und das passt. „Es läuft sehr gut. Die drei unterstützen mich in allen Belangen, wir haben einen richtig guten Austausch untereinander“, spricht Eglseder von viel Harmonie.



Natürlich aber spielt die Mannschaft mit ihrer Mischung aus Jung und Erfahrenen die Hauptrolle darin, dass es in der laufenden Bezirksliga-Runde so positiv läuft (12/1/6). Es entwickelt sich etwas an der Jahnstraße, die Sommerneuzugänge schlagen sich beachtlich. „Natürlich sind wir happy mit der Platzierung und vollauf zufrieden mit dem, was die Mannschaft bisher geleistet hat. Hut ab vor der Leistung, der Bereitschaft und auch dem Willen“, ist Regenstaufs Urgestein Matthias Eglseder stolz auf seine Schützlinge, „Letztendlich geht es darum, diese Leistungen in der Restrunde zu bestätigen – das ist unser Ziel.“ Bevor es wieder auf den grünen Rasen geht, sind die „Blitzer“ in neun Tagen erst noch auf ein positives Abschneiden aus bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft in Maxhütte-Haidhof. „So ehrgeizig sind wir schon, so weit wie möglich zu kommen. Wenn wir vor Ort sind, dann schon mit der nötigen Ernsthaftigkeit.“