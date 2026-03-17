Rees-Bocholt: So geht es nach Personalbeben im Kreis weiter

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Am vergangenen Freitag platzte die Bombe im Kreis Rees-Bocholt . Der gesamte Kreisfußballausschuss, das Kreissportgericht und Einzelpersonen aus dem Kreisjugendausschuss haben ihren Rücktritt erklärt und dabei Differenzen mit dem Kreisvorstand um den Vorsitzenden Christian Herbers angeführt. Der Vorstand kam am Wochenende zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Als wichtigste Sofortmaßnahme hat der Vorstand Michael Wesendonk und Laura-Sophie Kühnel als spielleitende Stelle für die Kreisligen eingesetzt. Dies passierte, um den Spielbetrieb weiterhin zuverlässig sicherzustellen. "Beide stehen den Vereinen als Ansprechpartner ab sofort zur Verfügung", heißt es in der Erklärung.

Weiter: "Auch die Arbeit der Sportgerichtsbarkeit bleibt trotz des Rücktritts des Kreissportgerichts weiterhin gewährleistet. Gemäß der Rechts- und Verfahrensordnung wird in einem solchen Fall durch das Bezirkssportgericht 2 (BSG 2) ein anderes Sportgericht der ersten Instanz mit der Bearbeitung der Verfahren beauftragt." Damit steht einem geregelten Spielbetrieb in den kommenden Wochen nichts im Weg.