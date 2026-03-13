Rücktrittswelle erschüttert Kreis Rees-Bocholt Am Freitag sind zahlreiche Mitglieder aus verschiedenen Ausschüssen des Kreises Rees-Bocholt zurückgetreten. Das ist der aktuelle Stand. von Marcel Eichholz · Heute, 13:26 Uhr · 0 Leser

Christian Herbers, Vorsitzender des Kreises Rees-Bocholt, sieht sich mit einer Rücktrittswelle konfrontiert. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In diesem Fall darf wohl getrost von einem Personalbeben gesprochen werden. In drei Mitteilungen, die dieser Redaktion vorliegen, haben der Kreisfußballausschuss sowie der Kreisschiedsrichterausschuss des Fußball-Kreises Rees-Bocholt geschlossen ihren Rücktritt erklärt. Zudem sind einzelne Mitglieder des Kreisjugendausschusses von ihren Ämtern zurückgetreten. Christian Herbers, der Vorsitzende des Vorstandes und ein genannter Grund für die Entscheidungen, äußerte sich auf Nachfrage überrascht.

Am Freitagvormittag erreichte die Redaktion von FuPa Niederrhein die erste Nachricht, der zwei weitere im Verlauf des Tages folgen sollten. "Wir haben dem Kreisvorsitzenden Christian Herbers und unserem Präsidenten Peter Frymuth unseren sofortigen Rücktritt aus dem Kreisfußballausschuß (KFA) erklärt", heißt es dort von Isabelle Arntzen, der bisherigen Vorsitzenden des Ausschusses. Unterzeichnet haben neben ihr auch André Berndsen, Stefan Giesen, Tim Krämer, Chrisitan Schulz, Kemal Sengül, Markus Sprenger und Ludger Wanders. "Die Art und Weise, wie der Kreisvorsitzende sein Aufgabengebiet interpretiert, geht weit über die in der Satzung des FVN beschriebene Funktion eines Vorsitzenden hinaus", erklärt Arntzen weiter, "in den letzten Monaten wurde sich seitens des geschäftsführenden Vorstands immer mehr in die Aufgaben des KFA eingemischt. Sei es durch nicht abgesprochene Pressemitteilungen, das öffentliche Anzweifeln unserer Kompetenz oder auch die Gestaltung des Kreispokal-Wochenendes ohne den KFA."

Vorwürfe stehen im Raum Auf diese Ausführungen bezugnehmend, erklären zudem Katharina Berndsen und ihr Mann André ihren sofortigen Rücktritt als Beisitzer im Kreisjugendausschuss. "Zuletzt waren wir aber mit der Außendarstellung des Kreises und dem Umgang mit uns Mitarbeitern von Seiten des Kreisvorstandes nicht mehr einverstanden. Der Versuch, diese Unstimmigkeiten in einem gemeinsamen Gespräch zu klären, ist leider gescheitert, weshalb wir uns heute zu diesem Schritt gezwungen sehen", erläutert sie. Nur wenig später wandte sich Jürgen Middelhoff, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses, ebenfalls per Mail an die Vereine des Kreises und teilte den geschlossenen Rücktritt des Gremiums mit: "Ohne ins Detail gehen zu wollen, liegen die Gründe ausschließlich in der Zusammenarbeit mit unserem Kreisvorstand. Wir wissen um das von Ihnen durch die Wahl entgegengebrachte Vertrauen unseres Gremiums, möchten aber unter diesen Umständen unser Ehrenamt nicht mehr ausführen. Wir haben stets versucht, gerechte Entscheidungen im Wohlwollen mit den Vereinen und den durch unseren Fußballverband vorgegeben Satzungen zu treffen. Dieses ist uns auch fast immer gelungen. Aber selbst, wenn es in Einzelfällen etwas unterschiedliche Auffassungen gegeben hat, so war der Umgang mit allen Vereinen stets respektvoll und dafür möchten wir uns ausdrücklich noch einmal bedanken."