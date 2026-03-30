Red Star bodigt Allschwil - Uster verspielt Führung gegen Zürich City

Red Star setzte sich gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Allschwil 2:0 durch. – Foto: dsc

In der Interregio-Gruppe 3 kann sich Red Star im Sechs-Punkte-Spiel gegen Allschwil durchsetzen und den Tabellenkonkurrenten überholen. Zürich City schlägt Uster und behauptet sich weiterhin im Aufstiegskampf. Ein weniger erfolgreiches Wochenende haben Lachen/Altendorf und Bülach hinter sich, die beide ihre Partien verloren. Seefeld rückt in der Gruppe 5 dank eines deutlichen Sieges über Altstätten auf den zweiten Tabellenrang vor.

Pünktlich zum Matchbeginn setze Regen ein. Danach hagelte es auch noch gelbe Karten statt Tore für die Stadtzürcher. Gleich drei Verwarnungen sprach der Schiedsrichter in den ersten vierzig Minuten aus, drei weitere sollten bis zum Schlusspfiff folgen. Davon abgesehen blieb die erste Halbzeit ereignislos. Torchancen waren kaum auszumachen.

Red Star bezwingt und überholt Allschwil Im Sechs-Punkte-Spiel auf der Allmend Brunau konnte sich Red Star gegen Allschwil 2:0 durchsetzen und den Gegner aus dem Baselland damit in der Tabelle überholen.

Etwas ansprechender ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Nach zehn Spielminuten trat Alessio Caputo einen seitlichen Freistoss. Luigi Moccetti lief goldrichtig und konnte einköpfen - 1:0 für die Rotsterne. Danach war Allschwil spielbestimmend und drückte mit fortschreitender Spielzeit immer mehr auf den Ausgleich. Doch stattdessen sicherte sich Red Star den Sieg in der 85. Minute: Wieder war Caputo für die Vorarbeit besorgt, liess zwei Gegenspieler stehen und legte quer auf Milos Grujicic, der mit einer Finte zum 2:0 einschob. Red Star jubelt und klettert auf Rang 6.

Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich Uster die Gelegenheit zur erneuten Führung, die jedoch ungenutzt blieb. Effizienter präsentierten sich die Gäste, die wenig später nach einem Ballgewinn das 2:1 erzielten, wieder durch Nseke. Mit einem weiteren sauber vorgetragenen Konter und einem Treffer von Youssouf Sow bauten die Stadtzürcher ihren Vorsprung in der 66. Minute auf 3:1 aus.

Beide Teams starteten engagiert und suchten früh den Weg nach vorne, ohne zunächst zwingende Chancen zu kreieren. Nach gut 20 Minuten brachte eine Einzelaktion von Leonit Trolli Uster in Führung, doch noch vor der Pause glich Zürich City nach einem schnellen Umschaltmoment aus. Abel Hugo Nseke Etouman war für das 1:1 besorgt.

Uster verspielt Führung gegen Zürich City Zürich City setzte sich in Uster 3:1 durch. In einer intensiven Partie hielten die Gastgeber lange gut mit, blieben am Ende jedoch ohne Punkte.

In einer intensiven Partie hielten die Ustermer lange gut mit, musste sich aber schliesslich geschlagen geben. – Foto: Kesselmark ¦ frozeninmotion.eu

Uster versuchte in der Schlussphase zu reagieren und kam zu einigen Abschlüssen, blieb im letzten Drittel jedoch zu wenig zwingend. Damit bleibt Uster in der Rückrunde weiterhin sieglos und muss sich mit Tabellenrang 10 begnügen.

Im Aufstiegskampf bleibt es spannend: Zürich City liegt auf Rang 3, punktgleich mit Liestal (2.) und Dornach (4.). Leader Thalwil, dessen Spiel witterungsbedingt verschoben wurde, hat noch drei Punkte Vorsprung auf das Verfolgertrio.

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FCLA unterliegt in Liestal knapp

Der FC Lachen/Altendorf bleibt auswärts beim FC Liestal ohne Punkte und verliert eine chancenarme Partie mit 0:1.

Die Märchler hatten aufgrund mehrerer Ausfälle mit personellen Umstellungen zu kämpfen und fanden nur schwer ins Spiel. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit standen beide Teams defensiv kompakt, sodass klare Torchancen selten blieben. Die besten Möglichkeiten gehörten den Gastgebern, doch Torhüter Janis Truniger hielt seine Mannschaft im Spiel.

Nach der Pause trat der FCLA verbessert auf und übernahm phasenweise die Kontrolle, ohne jedoch im letzten Drittel genügend Durchschlagskraft zu entwickeln. In dieser Phase fiel auch der entscheidende Treffer: Sergio Salvadori setzte sich in der 59. Minute über links durch, zog in den Strafraum und verwertete eine der wenigen Chancen für Liestal zum 1:0. In der Schlussphase versuchte Lachen/Altendorf zu reagieren, blieb offensiv jedoch zu wenig zwingend.

Bülach verliert im Kirchberger Schneegestöber

Der FC Bülach verliert auswärts beim ebenfalls abstiegsgefährdeten FC Kirchberg mit 1:3.

Bei äusserst garstigen Bedingungen begann die Partie mit Vorteilen für die Berner. Bülach geriet früh unter Druck. Dennoch setzte das Team offensive Akzente: Nach gut 20 Minuten schoss Agon Morina nach einem Eckball an den Pfosten, kurz darauf zwang er den gegnerischen Torhüter zu einer starken Parade. Kirchberg blieb jedoch effizienter und ging vor der Pause verdient in Führung. Noel Bütikofer traf in der 35. Minute.

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Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Heimteam den Druck und baute den Vorsprung durch Tim Siegenthaler weiter aus (69.). Die Zürcher Unterländer reagierten umgehend und kamen durch Namensvetter Tim Bossart keine zwei Minuten später zum Anschlusstreffer. In der Folge versuchte Bülach, den Spiess noch umzudrehen, fand jedoch keine zwingenden Lösungen mehr. In der Schlussphase entschied Jakob Johannsmeier die Partie mit dem 3:1 endgültig für Kirchberg (88.).

Mit dieser Niederlage fällt das Team von Trainer Daniel Bernhardsgrütter - eben erst über den Strich geklettert nach dem 3:2 gegen Red Star vor einer Woche - wieder auf einen Abstiegsplatz zurück.

Dübendorf -Thalwil verschoben

Zum Kantonsderby zwischen Leader Thalwil und dem Zweitletzten Dübendorf kam es wegen der schlechten Witterung nicht. Das Spiel wird neu angesetzt werden.

Gruppe 5

Seefeld schlägt Altstätten deutlich

Seefeld verabschiedet sich mit einem deutlichen 5:1-Sieg über das abstiegsgefährdete Altstätten in die Osterpause.

Schon die Startphase auf dem Heerenschürli gehörte den Stadtzürchern, die Gäste mussten viel Verteidigungsarbeit leisten. Nach einer halben Stunde gelang Xeno Fresneda das verdiente 1:0 erzielte. Acht Minuten später doppelte Seefeld nach, nachdem ein langer Ball, wohl eher als Flanke gedacht, zuerst an beiden Altstätter Pfosten landete und schliesslich Liam Bachmann vor die Füsse fiel. Vor der Pause machten die Rheintaler das Spiel wieder spannend: Egzon Shabani gelang per Penalty der Anschlusstreffer zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Stadtzürcher am Drücker und Max Meier konnte mit einem Doppelschlag nach einem Freistoss in der 58. und einem Konter in der 64. Minute die vorzeitige Entscheidung herbeiführen. Anders Boberg erhöhte fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch auf 5:1.

Da das Spiel von Leader Weesen verschoben wurde, klettert Seefeld mit diesem Sieg auf den zweiten Tabellenrang, punktgleich mit dem neuen Leader Gossau.

Schaffhausen spielte schon vor drei Wochen

Das Duell zwischen dem FC Balzers und de FC Schaffhausen fand bereits vor drei Wochen statt und endete mit einem 1:1.

Die Liechtensteiner waren besser in die Partie gestartet und kamen in der ersten Halbzeit zu zahlreichen Chancen. Dennoch waren es die Gäste aus der Munotstadt, welche nach einem Eigentor kurz vor dem Pausenpfiff 1:0 in Führung gingen. Aljaz Kavcic hatte den Ball unglücklich über den eigenen Torhüter Lo Russo ins eigene Tor gelupft. In der zweiten Halbzeit gelang Fabio Wolfinger früh der Ausgleichstreffer (54.). Trotz hochkarätiger Chancen und eines Lattenschusses des Heimteams blieb es beim Remis.

Weesen - Seuzach verschoben

Die Begegnung zwischen Weesen und Seuzach wurde wetterbedingt verschoben.