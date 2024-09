Reaktionen aus der Regionalliga: »Wir sind auf einem coolen Weg«

Markus Zschiesche (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Wir sind eigentlich gut rausgekommen, nutzen aber unsere Chancen wieder nicht. Da müssen wir uns einfach selber belohnen. Von der Körpersprache her war das natürlich nicht so gut. Wenn du gleich mit der ersten Aktion nach der Pause das 0:2 kriegst, dann hast du im Kopf erstmal zu tun. Da waren die Jungs erstmal mit sich selbst beschäftigt." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Riesenkompliment an die Jungs! Wir hatten einen klaren Plan, den haben wir so durchgezogen."

Tobias Beck (Spielertrainer SpVgg Hankofen)

"In der zweiten Halbzeit war es ein komplett anderes Spiel, wir konnten die Partie auf unsere Seite ziehen. Wir haben den Gegner mit Leidenschaft, Wille und Laufbereitschaft bekämpft. Die Tore sind dann auch das Resultat des unglaublichen Willens, das Spiel gewinnen zu wollen."



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Wenn man so eine erste Halbzeit aus der Hand gibt...Wahnsinn! Aber es ist passiert. Wir wollten hier unbedingt was mitnehmen, das haben wir nicht gemacht, und das ist richtig scheiße. Wir müssen uns schütteln, das tut schon brutal weh. Aber wir werden nächste Woche wieder aufstehen und fighten mit allem, was wir haben."



Julian Grell (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Am Ende des Tages müssen wir einfach ein Tor mehr schießen als der Gegner, und das haben wir zum wiederholten Mal verpasst! Von der Mentalität her kann ich der Mannschaft in keiner Weise einen Vorwurf machen.



Von den Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg II wollte keiner einen Kommentar zum Spiel abgeben.