Reaktionen aus der Regionalliga: »Wir haben die Seuche am Fuß«

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)"Ein ganz wichtiger Sieg für uns. Die Situation ist momentan nicht leicht. Wir haben eine Vielzahl an verletzten Spielern, was wir so in der Form auch noch nie erlebt haben. Umso beachtlicher war die fußballerische Qualität, die wir auf den Platz gebracht haben. Das Einzige, was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist, dass wir aus der Vielzahl an guten Möglichkeiten nicht früher das Tor gemacht haben."

Tuncay Nadaroglu (Interimstrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Wir stellen uns in vielen Situationen einfach auch nicht clever an, machen viele Stockfehler. Wie das Tor fällt, das ärgert mich. Wieder über die Außen, sind wir nicht in der Lage, die Kugel aus dem Strafraum zu bringen. Wir haben dann nochmal alles nach vorne geworfen, die zwingenden Torchancen hatten wir allerdings nicht."