Reaktionen aus Beeck – „Das Schlaraffenland hat nun geschlossen!“

Angesichts von 14 Punkten Rückstand auf Bergisch Gladbach haben wir in dieser Hinsicht schon jetzt Planungssicherheit. Nun müssen wir erst einmal die Mitgliederversammlung abwarten. Ein ganz gewaltiges Problem ist aber auf alle Fälle der Stadionunterhalt. Alle loben das Waldstadion und seine Infrastruktur. Nur: Die Kosten dafür fressen einen auf, und von daher ist unsere Anlage für mich Fluch und Segen zugleich. Was wir dafür aufbringen müssen, davon bestreiten andere Mittelrheinligisten ihren kompletten Jahresetat. Viele Leute aus dem Beecker Umfeld haben überhaupt keine Ahnung, was hier finanziell und administrativ für ein Aufwand hintersteckt.“