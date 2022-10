Rauenberg siegt im Derby!

Von Beginn an war es ein offener Schlagabtausch. Nicht umsonst, standen beiden Mannschaften weit vorne in der Tabelle. Doch der VFB zeigte auf dem Feld, wer die Heimmannschaft war. So spielte Rauenberg sehr kompakt, ließ der SG kaum Platz und doppelte immer direkt den ballführenden Spieler. Der SG fehlte die Kreativität und man merkte noch das Pokalspiel in den Knochen. Rauenberg wirkte frischer und wacher und belohnte sich bereits in der 10. Spielminute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Auch der zweite Treffer der Gastgeber fiel im ersten Durchgang. Nach etwas mehr als einer halben Stunde landete die Kugel erneut im Tornetz. Mit einem 0:2 Rückstand ging es aus Dielheimer Sicht zunächst in die Halbzeitpause.

Die SG versuchte im zweiten Durchgang die schlechteren Dinge zu korrigieren, um so wieder in die Partie zurückzukommen. Nach dem Seitenwechsel kam Dielheim besser in die Partie. Man hatte viel Ballbesitz, doch sobald es in die gegnerische Hälfte ging, war Rauenberg zur Stelle und leistete einen großartigen Job in der Defensive. Die Gäste hatten nur wenige Toraktionen, weshalb der Anschlusstreffer nicht fallen sollte. Stattdessen war es erneut der VFB, die Ihre Tormöglichkeiten gut nutzten und in der 80. Spielminute den Sack zu machten. Der Treffer zum 3:0 war das Tor zum Sieg für den VFB. Dielheim bemühte sich zwar aber an diesem Tag war einfach nichts drin. Am Ende war es Rauenberg, die cleverer und abgezockter waren, weshalb der Sieg in Ordnung geht.