Rauenberg gewinnt Derby deutlich!

Von Beginn an war es ein offener Schlagabtausch und beide Teams standen sich auf Augenhöhe gegenüber. Die SG, die erstmal defensiv kompakt stehen wollte, ließ nicht viel anbrennen, sodass der VFB nur das ein oder Mal zu einer Halbchance kam. Dielheim dagegen hatte die klareren Torchancen, sodass eine Führung nicht unverdient gewesen wäre. Der Schiedsrichter wollte schon zur Halbzeit pfeifen, als die SG etwas schläfrig war und einen schnell ausgeführten Freistoß nicht verhindern konnte. Dadurch resultierte der Führungstreffer für die Gäste.

In der Halbzeit wurde bei der SG einmal gewechselt. Es wurden nur auf kleinere Fehler hingewiesen, die besser gemacht werden mussten. Doch die zweite Halbzeit war aus Sicht der SG 1945 Dielheim zum Vergessen. Als hätte man einen Schalter umgelegt, war bei der SG ein starker Leistungsabfall zu erkennen. Im Laufe des zweiten Durchgangs hatte Dielheim keine Torchance und lieferte sich viele Fehler im Aufbauspiel, sodass die Pässe in den meisten Fällen beim Gegner landeten. Rauenberg musste gar nicht mehr viel in die Partie investieren, denn es lief bereits alles automatisch. Nachdem das 0:2 durch einen individuellen Fehler passierte, folgte in der 66. Spielminute ein Elfmeter für die Gäste, obwohl das Foul klar außerhalb des Straftraums getätigt wurde. Dieses Schiedsrichtergeschenk nahmen die Gäste dankend an und erhöhten zum 3:0. In der Schlussviertelstunde war es dann ein Eckball, der am langen Pfosten beim Spieler des VFB landete und dieser ins kurze Eck einköpfte. Für die SG war es eine katastrophale zweite Halbzeit, sodass die Niederlage in der Höhe auch in Ordnung ging.