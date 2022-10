In wenigen Tagen tritt Ratingen 04/19 zweimal gegen Schonnebeck an. – Foto: Saysay M

Ratingen 04/19 zum Doppelpack in Schonnebeck Am Sonntag treten die Ratinger in der Oberliga bei den Essenern an, am Mittwochabend sind sie an selber Stelle im Achtelfinale des Niederrheinpokals gefordert. Zuletzt war die Abwehr der Schlüssel zur Offensive bei 04/19.

Schaut man sich die Treffer von Ratingen 04/19 vom Mittwochabend im Heimspiel gegen den SV Sonsbeck noch einmal genauer an, wird schnell klar, dass die Abwehrspieler des Oberligisten maßgeblich beteiligt waren am 4:1 (2:0)-Sieg. Das 1:0 erzielte Linksverteidiger Ali Can Ilbay per Freistoß, das 2:0 sein Pendant auf der rechten Seite, Simon Busch, nachdem Innenverteidiger Phil Spillmann mit seinem Kopfball am Torwart gescheitert war.

Das 3:0 bereitete Busch über die rechte Außenbahn vor, ebenso wie eine Großchance von Tom Hirsch in Halbzeit eins und einen wegen Abseits nicht gegebenen Treffer von Ali Hammoud direkt nach dem Wechsel. Und auch das 4:1 durch Samed Yesil hatte seinen Ursprung in einem langen, präzisen Pass aus der Innenverteidigung. Die Abwehr war also der Schlüssel zur Offensive bei 04/19. Trainer Martin Hasenpflug darf sich daher bestätigt fühlen, dass seine Maßnahme, den in der Vorsaison besten Scorer Ilbay aus dem Mittelfeld in die Defensive gezogen zu haben, zumindest offensiv Früchte trägt. Außerdem hat Busch auf der anderen Seite den verletzungsbedingten Ausfall des zuvor gesetzten Bo Lasse Henrichs aufgefangen und wird immer stärker, zudem bringen die Innenverteidiger Spillmann und Mike Koenders zusätzliche Impulse für den Angriff: Beide suchen auch mal mit Ball am Fuß den Weg nach vorne und sind bei Standards mit dabei, beide können in der Spieleröffnung kluge, präzise Pässe spielen. So ist es nicht verwunderlich, dass Hasenpflug für den anstehenden Doppelpack bei der SpVg Schonnebeck fordert, sein Team möge „an die ersten 70 Minuten gegen Sonsbeck anknüpfen. Da ging alles in die richtige Richtung“. Die letzten 20 Minuten dieser Partie waren dem Trainer aber zu wild, die Ordnung sei ein Stückweit verloren gegangen. Deswegen heißt die Aufgabe nun: „Wir wollen erreichen, dass wir Konstanz in unsere Leistung bringen. Wir haben in dieser Saison auch schon bitter erfahren müssen, dass wir jedes Spiel eine gute Leistung abrufen müssen, um zu punkten. Die Liga ist ausgeglichener als letztes Jahr.“ Deswegen will der Trainer „aktuell auch gar nicht auf die Tabelle schauen, das hat uns in den letzten zwei Spielen ja auch nichts gebracht“. Da gab es nach einem enttäuschenden 1:1 bei Kellerkind Cronenberger SC eben den Sieg gegen den besten Aufsteiger der Saison.