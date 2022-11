Ratingen 04/19 will den Kontakt zur Spitze halten. – Foto: Heiko van der Velden

Ratingen 04/19 sieht sich gut gerüstet für St. Tönis Die Ratinger empfangen am Sonntag um 15.30 Uhr die Teutonia in der Oberliga. Trainer Martin Hasenpflug muss zwar in allen Mannschaftsteilen umbauen, weiß aber auch, dass für den Anschluss zur Spitze ein Sieg her muss.

Wenn Ratingen 04/19 am Sonntag den SC St. Tönis im Sportpark empfängt, fehlen dem Oberligisten gleich beide Torschützen, die für den 3:0-Erfolg im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim SV Sonsbeck gesorgt hatten: Gianluca Silberbach, der nach sieben Minuten das 1:0 köpfte, ist erkrankt, für ihn wird wohl der wieder genesene Phil Spillmann in die Innenverteidigung rücken.

Und Stürmer Samed Yesil, der binnen drei Minuten einen Doppelpack in Sonsbeck schnürte, ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte, die er beim 1:1 eine Woche zuvor in Nettetal gesehen hatte, ebenso gesperrt wie Mittelfeldmann Pierre Nowitzki aus demselben Grund und Rechtsverteidiger Simon Busch, der die letzten beiden Spiele seiner Rotsperre absitzen muss. Für letzteren könnte Bo Lasse Henrichs sein Comeback geben, der als Stammkraft auf dieser Position in die Spielzeit gestartet war, aber nach rund 25 Minuten im dritten Saisonspiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen übel gefoult wurde und mit einem Mittelfußbruch ausschied. „Bo ist seit zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining und wird am Sonntag erstmals wieder im Kader stehen“, verrät Trainer Martin Hasenpflug, der schauen muss, ob er den schnellsten Spieler des Kaders direkt wieder zum Comeback seit dem 14. August in Essen verhelfen wird oder den 22-Jährigen noch schont. Den ersten Einzug in das Nieder­rheinpokal-Halbfinale in der Vereinshistorie hatte Henrichs noch von außen beobachtet, anschließend ging es mit dem Team im Bus zurück aus Sonsbeck nach Ratingen. „Das war eine nette Heimfahrt“, beschreibt Hasenpflug, „der Busfahrer hat an unserem Parkplatz am Sportpark noch eine Ehrenrunde gedreht.“ Es folgte ein gemeinsames Abendessen im VIP-Raum der Anlage, damit sollen die Pokal-Feierlichkeiten nun erst einmal beendet sein. „Die nächste Runde ist ja erst im März, also noch in weiter Ferne, da sind die Gedanken jetzt noch nicht“, sagt Hasenpflug. „Das ist eine schöne Sache, die wir erreicht haben, aber jetzt können wir uns vier Monate nur auf die Liga konzentrieren.“