Ratingen 04/19 schnappt sich ein Talent aus der Mittelrheinliga

Borak Yörük (re.) wechselt nach Ratingen. – Foto: Volker Lemm

Das erstmalige Abenteuer in der Regionalliga West musste Ratingen 04/19 im Endspurt der Vorsaison noch Konkurrent VfB Hilden überlassen. Für einen neuen Angriff auf die Spitzenplätze braucht es für gewöhnlich auch etwas frischen Wind innerhalb des Kadergerüsts. So kann der Vizemeister mit Boran Yörük künftig ein vielversprechendes Talent in seinen Reihen begrüßen.

Vielseitig einsetzbar

Der 19-Jährige durchlief zunächst die Nachwuchsabteilungen von Bayer 04 Leverkusen, ehe der FC Hennef auf ihn aufmerksam wurde. Nach ersten Einsätzen in der U19 sammelte Yörük in der abgelaufenen Spielzeit auch Erfahrungen im Seniorenbereich. In sechs Partien der Mittelrheinliga stand er jeweils in der Startelf und erzielte dabei seine ersten beiden Treffer im Seniorenbereich.

Nun soll der Defensivspieler den nächsten Entwicklungsschritt in der Oberliga Niederrhein gehen. Die Ratinger Verantwortlichen sehen seine Stärken dabei nicht ausschließlich auf einer Position. Yörük soll demnach sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Außenbahn oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.