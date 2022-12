Ratingen 04/19 mit voller Kapelle gegen Velbert Die Ratinger kehren zum ersten Mal in dieser Saison der Oberliga in ihr Stadion zurück und empfangen den Spitzenreiter SSVg. Personell hat Trainer Martin Hasenpflug keine Sorgen, er schätzt den Gegner als extrem stark ein.

Für Spieler wie Samed Yesil, Pierre Nowitzki oder Mike Koenders steht am Sonntag ab 15 Uhr eine Premiere an: Dann wird das Heimspiel von Ratingen 04/19 gegen die SSVg Velbert angepfiffen, und zwar im Stadion und nicht wie bisher in dieser Saison der Fußball-Oberliga im Sportpark am Götschenbeck. „Wir freuen uns alle, wieder ein richtiges Heimspiel zu haben“, sagt Trainer Martin Hasenpflug und ergänzt: „Einige unserer Neuzugänge haben ja noch nie im Stadion gespielt – dabei war es für sie mit ein Grund, zu uns zu kommen. Wir haben sicher einige Spieler, die auf Naturrasen besser zurechtkommen als auf Kunstrasen.“