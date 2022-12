Ratingen 04/19 freut sich auf die Grotenburg Am Samstag gastieren die Ratinger beim Tabellenzweiten der Oberliga, dem KFC Uerdingen. Die Partie beim früheren Bundesligisten ist ein Highlight-Spiel. Trainer Martin Hasenpflug muss sein Team wieder umstellen.

Als Ratingen 04/19 vergangenen Sonntag den SC St. Tönis empfing, verpasste Samed Yesil das Duell mit seinem Ex-Klub, von dem er im Sommer gekommen war, aufgrund einer Gelbsperre. Rechtzeitig zum Spiel bei einem anderen Ex-Klub – für den KFC Uerdingen hatte er 2018 zwei Kurzeinsätze in der 3. Liga – am Samstag (18 Uhr) ist er aber zurück und in Form.

Das versprechen zumindest die jüngsten Zahlen des Stürmers: Fünf Tore hat er in den jüngsten sechs Spielen, in denen er für Ratingen ran durfte, geschossen: Je eines in der Liga gegen den SV Sonsbeck beim 4:1-Sieg, gegen den FSV Duisburg (6:1) und gegen Union Nettetal (1:1), sowie den Doppelpack binnen drei Minuten im Niederrheinpokal beim 3:0 in Sonsbeck, das 04/19 zum ersten Mal in der Vereinshistorie ins Halbfinale brachte. Im Pokal ist Yesils Quote mit vier Toren in vier Spielen sehr gut, in der Liga hat er drei seiner insgesamt vier Tore eben in den jüngsten fünf Partien erzielt.

Im Viertelfinale in Sonsbeck hatte der 28-Jährige vor Einsatz- und Laufbereitschaft förmlich gestrotzt, er hätte auch noch einen Elfmeter bekommen müssen, belohnte sich für seinen Aufwand aber auch so mit zwei ganz fein geschossenen Toren. Zur Leistungssteigerung trugen zwei Faktoren bei: Die Umstellung des Spielsystems auf eines mit zwei Spitzen und der Naturrasen, auf dem in Sonsbeck gespielt wurde – darauf fühlt sich der Ex-Profi augenscheinlich wohler als auf Kunstrasen.

Und dieser Untergrund erwartet die Ratinger nun auch am Samstag im Grotenburg-Stadion, was aber ansonsten vom früheren Bundesligisten und aktuellen Tabellenzweiten der Oberliga zu erwarten ist, ist nach der Entlassung von Trainer Alexander Voigt nicht klar zu beantworten. „Das macht die Spielvorbereitung nicht einfacher“, sagt 04/19-Trainer Martin Hasenpflug. „Jetzt übernimmt erst einmal der Sportliche Leiter Patrick Schneider, und da wissen wir nicht genau, welche Aufstellung oder Taktik er wählen wird. Das macht es für uns etwas undurchsichtiger.“

Hasenpflug ist aber grundsätzlich optimistisch und findet daher auch: „Das Gute daran ist, dass es eine Chance ist, dass wir uns auf unsere Spielweise und Taktik konzentrieren können.“ Im Training habe 04/19 „die Sachen, die nicht so gut liefen, aufgearbeitet“, berichtet der Coach und präzisiert: „Ballsicherung, Spielaufbau, vertikales Spiel – wir haben viele Sachen im Ball trainiert, und ich bin mir sicher, dass viele Dinge besser werden als zuletzt in der Liga.“ In der haben die Ratinger nun vier Spiele in Folge nicht gewonnen und sind daher auf Rang sechs abgerutscht, haben aber nur vier Punkte Rückstand auf Uerdingen – will 04/19 also weiter oben mit dabei bleiben, muss es beim KFC punkten.