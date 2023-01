Ratingen 04/19 empfängt im Pokal RW Oberhausen Niederrheinpokal: Die A-Jugend von Ratingen spielt auf jeden Fall gegen Rot-Weiß Oberhausen und auch die Herren haben sehr gute Chancen.

Ratingen 04/19 gegen Rot-Weiß Oberhausen – das könnte die Paarung im Halbfinale des Niederrheinpokals werden: Sofern sich der Fußball-Regionalligist am 1. März im Viertelfinale gegen den Bezirksligisten ASV Mettmann durchsetzt, tritt er beim Oberligisten an, der sein Viertelfinale im November mit 3:0 bei Liga-Konkurrent SV Sonsbeck gewonnen hatte. Die Paarung Ratingen 04/19 gegen RW Oberhausen gibt es aber noch in diesem Monat auf jeden Fall: Im U19-Niederrheinpokal empfangen die Ratinger A-Junioren am Samstag, 21. Januar RWO. Das ergab die Auslosung des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN). Auch in diesem Fall sind die Dumeklemmer Außenseiter, wenn sie als Niederrheinligist den Bundesligisten zu Gast haben.