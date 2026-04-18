Rasmus Tobinski sorgt für Altona-Irrsinn: Hoffnung in der Regionalliga

Rasmus Tobinski nach seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit. – Foto: IMAGO / R.Seidel Imagery

Altona 93 sendet im Abstiegskampf der Regionalliga Nord ein deutliches Lebenszeichen. Im direkten Duell mit TuS Blau-Weiß Lohne setzte sich das Team von Trainer André Trulsen mit 3:2 durch und verkürzt den Rückstand im Tabellenkeller. Durch den Sieg zieht Altona nach Punkten mit Lohne und FC St. Pauli II gleich, bleibt aber aufgrund des Torverhältnisses weiterhin auf Rang 18.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Rasmus Tobinski in Führung. Altona belohnte sich damit für eine engagierte Anfangsphase, musste jedoch kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich hinnehmen. Ein unglückliches Eigentor von Gideon Baur brachte Lohne zurück ins Spiel (51.).

Die Partie kippte in der Folge zugunsten der Gäste, die in der 63. Minute durch Luke Schierenbeck auf 2:1 stellten. Für Altona drohte damit der nächste Rückschlag - doch die Reaktion folgte prompt. Nur fünf Minuten später glich erneut Rasmus Tobinski aus (68.) und brachte seine Mannschaft zurück in die Partie.

Tobinski lässt Altona beben

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams um den entscheidenden Treffer rangen. Vor 2089 Zuschauern war es schließlich wieder Tobinski, der in der 90. Minute zur Stelle war und mit seinem dritten Treffer des Tages das Spiel komplett drehte. Er köpfte die Hausherren zum so wichtigen Sieg - Altona bebte!

Für Altona 93 ist es nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie ein enorm wichtiger Sieg, der neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt bringt. TuS Blau-Weiß Lohne hingegen verpasst es, sich entscheidend abzusetzen, und bleibt punktgleich mit den Abstiegsrängen tief im Tabellenkeller verankert. Das Rennen um den Klassenerhalt bleibt also eng. Mal schauen, ob sich der FC Eintracht Norderstedt oder FC St. Pauli II am Sonntag entscheidend absetzen können.

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