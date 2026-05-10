Rahlstedter SC verpflichtet neuen Torhüter

Für Lamm ist es zugleich eine Rückkehr. Bereits in der Saison 2019/20 war er Stammtorhüter des Rahlstedter SC. Nun soll er erneut zwischen den Pfosten stehen und der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Erfahrung aus mehreren Stationen Lamm kennt den Hamburger Fußball gut. Neben seiner Zeit in Rahlstedt war er auch für den HEBC Hamburg aktiv und sammelte dort Oberliga-Erfahrung. In der Jugend spielte er zudem für Concordia Hamburg in der U17-Bundesliga. Diese Stationen zeigen, dass der Keeper nicht nur über Erfahrung, sondern auch über eine gute fußballerische Ausbildung verfügt.

Der Verein hebt in seiner Vorstellung besonders die Qualitäten des Torwarts hervor. Lamm bringe „starke Qualität zwischen die Pfosten“ und „eine enorme Präsenz auf dem Platz“ mit. Zudem wird sein Abstoß betont, mit dem er das Spiel schnell eröffnen und Umschaltmomente einleiten könne. Kommunikation und Mentalität Auch auf der Linie sieht der RSC den neuen Zugang stark aufgestellt. Lamm überzeuge mit Reflexen und Reaktionsschnelligkeit, bleibe im Eins-gegen-Eins ruhig und fokussiert. Darüber hinaus soll er durch seine Kommunikation eine wichtige Rolle einnehmen.