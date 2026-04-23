Rahlstedter SC setzt auf Tempo, HSV Barmbek-Uhlenhorst auf Doppelpack Landesliga Hamburg: Der Rahlstedter SC setzt weiter auf die Offensivkraft von Chahed Bamba. HSV Barmbek-Uhlenhorst verlängert mit Janis Korczanowski und Noah Rajabi Ghahreman von red · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

Janis Korczanowski (l.) und Noah Rajabi Ghahreman bleiben beim HSV. – Foto: Verein, Eintracht Norderstedt

Während der Rahlstedter SC seinen Unterschiedsspieler bindet, setzt der HSV Barmbek-Uhlenhorst auf Kontinuität und Perspektive mit zwei wichtigen Vertragsverlängerungen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Rahlstedter SC hebt Bamba als Schlüsselspieler hervor Beim Rahlstedter SC steht aktuell vor allem ein Spieler im Fokus: Chahed Bamba. Der Offensivakteur wird vereinsintern als prägende Figur im Angriffsspiel beschrieben und gilt als zentraler Unterschiedsspieler immerhin steht er bei acht Toren in der Landesliga Hansa. Besonders seine Geschwindigkeit macht ihn laut Klub „zu einer permanenten Herausforderung für jede Defensive“. Hinzu kommen seine Stärke im Eins-gegen-Eins sowie seine Fähigkeit, Räume zu öffnen und Torchancen zu kreieren. Auch im Abschluss zeigt sich Bamba effizient und wird sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze hervorgehoben.

Seine Vielseitigkeit sorgt zusätzlich für Wertigkeit im Offensivspiel, da er auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann und immer wieder neue Impulse setzt. Für den RSC ist klar: Bamba bleibt ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung. Und warum hebt der Klub das vor? Weil der Flügelstürmer auch in der kommenden Saison für den RSC für Wirbel sorgen wird, er hat nämlich verlängert. >>> Das ist Chahed Bamba HSV Barmbek-Uhlenhorst setzt auf Erfahrung und die Zukunft Beim Tabellennachbarn des RSC HSV Barmbek-Uhlenhorst stehen derweil zwei Vertragsverlängerungen im Mittelpunkt: Mit Janis Korczanowski und Noah Rajabi Ghahreman bleiben zwei Spieler, die unterschiedliche Rollen im Team einnehmen.