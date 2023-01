Racing hat mit Trainer Kuduzovic verlängert

Wie Racing FC Union Luxemburg am Donnerstag mitteilte, hat der Verein den Vertrag mit seinem Cheftrainer Fahrudin „Faz“ Kuduzovic bis 2024 verlängert. Kuduzovic kam vergangenen Sommer von Eintracht Trier zum amtierenden luxemburgischen Pokalsieger. Sein neuer Vertrag enthält zudem eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

⚽️🖊️ @Racingfcu have extended their contract with head coach Kuduzovic until 2024, including an option for another season. Read more on 👉 https://t.co/Hn1lzP32Vq (🇩🇪)#BGLLigue #football #luxembourg #fupa #fupalux #letzebuerg #soccer #fupanet pic.twitter.com/ObEIKHIgDi