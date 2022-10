Qualifikations Turnier Volksbanken Hallenmasters

Hallo an alle Fussballvereine aus Saarland und Rheinland-Pfalz



Die SVGG Hangard trägt in diesem Jahr am 10 und 11.12.2022 Ihr traditionelles Hallenturnier ( Procon Cup ) in der schönen Ohlenbachhalle in Wiebelskirchen aus. Das Turnier wird beim SFV als Qualifaktionsturnier zum Volksbankenmasters 2022 gemeldet.



Bis dato ist das Teilnehmerfeld noch nicht ganz komplett, da wir dieses Jahr das Feld auf 24 Teams erhöhen wollen! Somit bietet sich die Gelegenheit dass auch euer Verein bei diesem herrlichem Fussball Event teilnehmen kann.