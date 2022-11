Pyro und Raketen – Aubing-Fans zündeln wegen Flutlicht-Panne: „Diesmal sorgen wir für Licht“ SVA hält Deisenhofener U23 auf Distanz

Am Donnerstagabend gastierte der SVA in Deisenhofen. Die angereisten Aubinger-Fans reagierten mit einem Spruchband und einer Pyro-Show auf die Flutlichtpanne im Oktober.

München – Pyro, Gesänge und ein großes Spruchband. Die Fans des SV Aubing sorgten beim wichtigen Abstiegskracher in Deisenhofen ordentlich für Stimmung. Unter mithilfe der vom BVV streng verbotenen Feuerwerkskörper. Trainer Patrick Ghigani ist aber dankbar für den Support: Der Mannschaft hätten die mitgereisten Fans enorm geholfen.

SV Aubing: Feuerwerk und Pyro-Show sorgen für Unterbrechung

Ende Oktober fand die Partie das erste Mal auf dem Deisenhofener Kunstrasen statt und nach 76 Minuten führte der Gast mit 1:0. Plötzlich fiel das Flutlicht aus und Schiedsrichter Luca Schulze musste das Spiel abbrechen. Im Anschluss entschied das Sportgericht, die Partie zu wiederholen.

Im Rückspiel entwickelte sich ein rassiges Duell. „Wir wollten unbedingt holen, was uns gehört“, betont Trainer Patrick Ghigani. Nach zwei Elfmetern in Halbzeit eins ging es mit einem Unentschieden in die Pause. Die zweite Halbzeit war sogar noch rassiger: Mehrere Karten und Zeitstrafen – am Ende holten die Aubinger in einem „Kampfspiel“ drei Punkte. „Das war alles andere als ein Freundschaftsspiel. Zwei direkte Konkurrenten, Flutlicht und dann die Vorgeschichte im Hinspiel“, argumentiert Ghigani.

SVA-Coach Ghigani: Aubinger Fans „pushen unsere Mannschaft immens“