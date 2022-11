Pyro-Alarm in der B-Klasse: Rauchbombe – Spieler bricht im Qualm zusammen Schreckmoment bei ASV Flintsbach gegen DJK Heufeld

Flintsbach – Dritter gegen Erster hieß es am vergangenen Samstag in der B-Klasse 1 im Bezirk Inn/Salzach. Tabellenführer DJK Heufeld setzte sich am Ende mit 2:0 beim ASV Flintsbach II durch und sicherte sich damit die Herbstmeisterschaft. Überschattet wurde das Spitzenspiel jedoch von einem Pyro-Vorfall mit Folgen kurz vor Ende.

Ein Gästefan zündete neben dem Spielfeld eine Rauchbombe. In der Folge zog der Rauch auch auf den Platz. Die Spieler der Gastgeber baten deshalb laut Abteilungsleiter Patrick Attenberger den Schiedsrichter darum, die Begegnung kurzzeitig zu unterbrechen, bis der Rauch wieder verschwunden ist. Dieser Vorgang ist in den Richtlinien auch entsprechend so festgelegt. Dennoch ließ der Unparteiische zunächst weiterspielen.

Schiedsrichter lässt weiterlaufen - Spieler geht zu Boden

Daraufhin brach ein Spieler des ASV Flintsbach II zusammen: „Er hat eine Vorerkrankung und bekommt in solchen Situationen schlecht Luft“, so Attenberger im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Dem ASV-Akteur ging es kurz danach bereits wieder besser und so blieb es glücklicherweise nur bei einer Schrecksekunde. Nachdem sich der Rauch wieder verzogen hatte, konnte die Partie fortgesetzt werden. Trotz des Vorfalls zeigte sich der ASV Flintsbach II fair: „Ich mache dem Verein und dem Fan keinen Vorwurf. So etwas kann vorkommen und gehört auch mittlerweile dazu“, erklärte Attenberger.