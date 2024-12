Punkteteilung im Kellerduell: SG Saarmund rettet Zähler in Michendorf

– Foto: Matthias Wunderlich

Zum Auftakt des 13. Spieltags der Landesklasse West trennten sich die SG Michendorf und die SG Saarmund in einem intensiven Derby am Ende mit einem 1:1. Beide Teams, die sich im unteren Tabellendrittel befinden, hatten sich von dieser Partie wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erhofft.

Fr., 29.11.2024, 19:30 Uhr SG Michendorf Michendorf SG Saarmund Saarmund 1 1 Abpfiff In der 41. Minute jubelte Michendorf: Ferdinand Freitag brachte die Hausherren in Führung. Nach der Pause kam Saarmund besser ins Spiel und drängte auf den Ausgleich. Die Gäste zeigten Moral und wurden in der 80. Minute belohnt: Stefan Roggenbuck sorgte für den 1:1-Endstand.

Der souveräne Tabellenführer Viktoria Potsdam setzte seine Dominanz in der Liga zuletzt mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg in Wittstock fort. Besonders Daniel Becker und Nils Gottschick, die jeweils doppelt trafen, zeigten sich in Topform. Nun empfangen sie den Pritzwalker FHV (7.), der beim knappen 2:1 gegen Veritas Wittenberge dank eines Doppelpacks von Tony Gnad überzeugte. Potsdam wird seine Offensivpower erneut zeigen wollen, während Pritzwalk versuchen muss, defensiv kompakt zu stehen, um Zählbares mitzunehmen. ---

Hansa Wittstock (9.) erlebte mit dem 1:6 gegen Potsdam eine herbe Enttäuschung. Die Mannschaft fand gegen die Angriffsflut des Spitzenreiters kein Mittel, Tobi Eckardts Elfmetertreffer blieb der einzige Lichtblick. Der SV Babelsberg 03 II (15.) unterlag Perleberg deutlich mit 2:6. Vor allem die Dreifachtorschützen Thomas Brackrock und Jonas Tzitschke stellten die Babelsberger Defensive vor unlösbare Aufgaben. Beide Teams werden auf Wiedergutmachung aus sein, was ein intensives Spiel erwarten lässt. ---

Perleberg (3.) knüpfte beim 6:2-Sieg in Babelsberg II an seine starke Form an und ließ von Beginn an keine Zweifel am Sieger. Besonders Thomas Brackrock glänzte mit einem Dreierpack und bewies erneut seine Torjägerqualitäten. Der SV Eiche 05 Weisen (14.) hatte gegen Babelsberg 74 wenig zu bestellen und unterlag klar mit 0:5. Die Gäste müssen sich gegen Perleberg deutlich steigern, um nicht erneut in eine deutliche Niederlage zu geraten. ---

DEr FSV Babelsberg 74 (2.) zeigte mit dem 5:0 gegen Weisen eine beeindruckende Leistung. William Speight eröffnete den Torreigen früh, Pierre König schnürte mit seinen Treffern in der zweiten Halbzeit den Doppelpack. Der SV Empor Schenkenberg (5.) dagegen musste nach der 1:2-Niederlage gegen Saarmund einen Rückschlag hinnehmen. Nicholas Engel gelang dabei der zwischenzeitliche Ausgleich. Dieses Spiel wird zum direkten Vergleich zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte, bei dem Babelsberg als Favorit gilt. ---

Der MSV Neuruppin II (16.) pausierte zuletzt und bleibt weiterhin Schlusslicht der Liga. Die Mannschaft kämpft mit mangelnder Stabilität in allen Mannschaftsteilen. Die SG Grün-Weiß Golm (8.) zeigte sich zuletzt hingegen in Torlaune und siegte deutlich mit 4:1 gegen Brieselang. Conrad Mantei war mit zwei frühen Treffern der Matchwinner. Golm geht als klarer Favorit in diese Begegnung und will den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen. ---

Brieselang (6.) musste gegen Golm eine bittere 1:4-Niederlage hinnehmen. Trotz eines Tores von Patrick Stellke blieb die Mannschaft über weite Strecken blass. Premnitz (11.) erkämpfte sich gegen Nauen ein 1:1 und zeigte dabei eine kämpferische Leistung. Jonathan Gumz sorgte mit seinem frühen Treffer für den Punktgewinn. Dieses Spiel wird zeigen, ob Brieselang wieder in die Erfolgsspur finden kann oder Premnitz für eine Überraschung sorgt. ---