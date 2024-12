Zwei Spielabbrüche in der Landesklasse: Was ist passiert?

Landesklasse West

Die Begegnung zwischen dem VfL Nauen und dem FSV Veritas Wittenberge/Breese wurde abgebrochen. "Beim Stand von 3:1 für den VfL Nauen kam es in der Nachspielzeit zum wiederholten Mal zu einem unentschuldbaren Vorfall. Einer unserer Spieler wurde von einem Zuschauer aus dem Umfeld der Heimmannschaft rassistisch beleidigt. Auch das Schiedsrichtergespann vernahm dies und unterbrach das Spiel. Das Team und die Verantwortlichen waren sich sofort einig, dass eine klare Positionierung in dieser Sache erfolgen müsse und erklärte dem Referee gegenüber, dass man das Spielgeschehen nicht wieder aufnehmen werde. Nach den Vorkommnissen in der letzten Spielzeit und zuvor auch bereits im Kreispokal war dies der nun logische und konsequente Schritt. Wir als gesamter Verein stellen uns vor unseren Spieler und klar gegen eine derartige Form des beleidigenden Rassismus. Die sportlichen Aspekte, welche letztendlich nebensächlich sind, werden wir in dem wöchentlichen Spielbericht verfassen", hat der FSV Veritas Wittenberge/Breese dazu veröffentlicht. Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.