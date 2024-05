Punkteteilung gegen das Tabellenschlusslicht

Nach dem Kantersieg gegen Allach holt die Haide im Spiel gegen den Tabellenletzten nur einen Punkt und kann damit am Ende gut leben. Gegen das Team aus Feldmoching reichte es am Ende nur zum 1:1.

Einiges vorgenommen hatten sich die Heimelf für das Spiel gegen Spielvereinigung aus Feldmoching. Doch diese zeigte sich stark verbessert im Gegensatz zur deutlichen Hinspielniederlage. Die Gäste pressten früh und zwangen die Schwabinger früh zu Fehler. Doch auch unabhängig der Gegner zeigte die Krapf-Elf keine gute Leistung. Viele einfache Fehler schlichen sich ein und somit ging die erste Hälfte klar an die Feldmochinger. Zu allem Überfluss verletzte sich Keeper Luczak schwer an der Schulter und wir die restliche Saison ausfallen. Für ihn kam Tsakpinis ins Spiel und zeigte eine Topleistung.

Zur zweiten Halbzeit brachte Krapf Gjergji für Hendel-Diaz und Wiese für Binder in die Partie. In der zweiten Halbzeit war den Grünen der Wille anzumerken, das Spiel noch in ihre Richtung kippen zu lassen. Insgesamt war der zweite Durchgang ausgeglichener als die erste Hälfte. Etwas glücklich gingen die Hausherren dann in Führung. Der seit Woche torhungrige Sota verwandelten Haeusgen-Pass aus spitzem Winkel. Die Gäste warfen jetzt alles nach vorne, auch weil Kammermeier allein vorm Gästekeeper scheiterte. Am Ende kamen die Feldmochinger zum verdienten Ausgleich.