ERDINGER Weißbier: Lenny "Hattrick" Gremm entscheidet das Spiel

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Die Fortuna Unterhaching schoss beim Nachholspiel des VfB Forstinning II kein Tor. Die Hausherren gingen in der ersten Halbzeit in Führung und legten sich dann kurz nach Wiederanpfiff selbst einen rein. Antonio Saponaro konnte ebenfalls kein Tor erzielen und war dementsprechend frustriert. In der 87. Minute sah er schließlich die Gelb-Rote Karte und konnte frühzeitig duschen gehen.

Erfolgreicher war die zweite Garde des VfR Garching. Bei ihrem Heimspiel gegen den FC Schwabing München II gerieten sie zwar früh in Rückstand, doch ihr Top-Torjäger Amar Kovacevic glich per Strafstoß aus. Am Ende gewannen die Garchinger mit 4:2.