Power-Ranking Enz-Murr: die formstärksten Teams im Überblick Das Ranking der "heißesten" Teams in der Übersicht

Wir präsentieren Euch die Rangliste mit einer Punktzahl pro Team, die sich aus den in den letzten fünf Partien erspielten Punkten des Teams zusammensetzt, der Tabellenposition der jeweiligen Gegner und der Aktualität. Sprich: die jüngste Partie geht am stärksten in die Wertung ein.

Kreisliga A2

Kreisliga A3

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga B3

Kreisliga B4

Kreisliga B5

Kreisliga B6

Kreisliga B7

Kreisliga B8

1. Was ist das Power-Ranking?

Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen.

2. So funktioniert's

Auf FuPa stehen für alle Ligen die Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen - auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.

Verlinkung

Gehe dazu in die gewünschte Liga und setze am besten den Filter auf "Power-Ranking" - und schon hast du alle Power-Rankings der Liga im Überblick.





Berechnung

Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1 2/3/4 Spielen in der Wertung).

Gewichtung der Faktoren

letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)

Formel zur Berechnung

(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x +

(Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)

Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.

Beispiel Wacker Burghausen

Serie: 3 Pkt. (vs. 4.) - 3 (17.) - 3 (9.) - 3 (8.) - 1 (11.)

Die letzten vier Spiele gewonnen, das fünftletzte Remis, aktuelle Tabellenposition des Gegners ist oben jeweils in Klammer: (3 Pkt.) X (1,0) X (0,92) + (3 Pkt.) x (0,9) x (0,66) + (3 Pkt.) X (0,8) X (0,82) + (3 Pkt.) x (0,7) x (0,84) + (1 Pkt.) X (0,6) X (0.78) = 8,742 Ergebnis: 1.75 (8.742/ 51

Zeitpunkt der Berechnung

Berechnet werden die Power-Rankings immer von Sonntag auf Montag und von Mittwoch auf Donnerstag.

