Popova-Doppelpack & Paul-Viererpack: Spektakel in der Landesliga

Der 22. Spieltag der Landesliga Niederrhein hatte es in sich: Torfestivals, spektakuläre Comebacks und mehrere herausragende Einzelspieler prägten das Wochenende. Besonders Moritz Paul vom SV Budberg drückte dem Spieltag seinen Stempel auf, während in Mintard und Unterrath echte Krimis über die Bühne gingen.
Den deutlichsten Eindruck hinterließ Moritz Paul, der beim 6:2-Erfolg des SV Budberg gegen den Mülheimer FC 97 gleich vier Treffer erzielte. Bereits nach vier Minuten brachte er sein Team in Führung, ehe er mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause sowie einem weiteren Treffer noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgte. Budberg führte schon nach 39 Minuten mit 5:0 und zeigte eine der dominantesten Offensivleistungen des Spieltags.
Auch ASV Einigkeit Süchteln präsentierte sich torhungrig. Beim 5:0 in Amern entschied das Team die Partie praktisch in den ersten Minuten: Leo Heinrich Rennett und Leonit Popova trafen bereits in der Anfangsphase, Popova legte später noch einen zweiten Treffer nach. Süchteln nutzte seine Chancen konsequent und ließ dem Gastgeber kaum Luft zum Atmen.
Die spektakulärste Partie fand allerdings in Mintard statt. DJK Blau-Weiß Mintard setzte sich in einem turbulenten Spiel 5:4 gegen DJK Sportfreunde Katernberg durch. Mehrfach wechselte die Führung, ehe Serkan Güzel mit einem Doppelpack – darunter ein Handelfmeter kurz vor Schluss – den entscheidenden Vorteil herstellte. Der Anschlusstreffer der Gäste in der Nachspielzeit machte das Spiel zwar noch einmal spannend, doch Mintard brachte den Sieg schließlich über die Zeit.
Auch die SG Unterrath sorgte für ein spätes Drama. Gegen den FC Kosova Düsseldorf lag der Gastgeber zwischenzeitlich zurück, ehe Elias Dian kurz vor Schluss ausglich. In der Nachspielzeit traf dann Ayoub Ben Haddaj zum 3:2 und ließ die rund 300 Zuschauer jubeln.
In Solingen erlebten die Zuschauer ein Derby mit Wendungen. 1. Spvg Solingen-Wald 03 führte bei DV Solingen bereits mit zwei Toren, ehe die Gastgeber zurückschlugen: Sercan Er und Salim El Fahmi sorgten innerhalb weniger Minuten für den 2:2-Endstand.
Spannend ging es auch in Essen zu. ESC Rellinghausen setzte sich 4:2 gegen den PSV Wesel durch – maßgeblich dank eines späten Doppelpacks von Luka Bosnjak, der die Partie in den Schlussminuten entschied.
Die SG Essen-Schönebeck überzeugte mit einem 3:0 gegen Rhenania Bottrop, bei dem Dennis Czok doppelt traf. Sportfreunde Niederwenigern legten mit drei frühen Treffern den Grundstein für ein 3:2 gegen den 1. FC Lintfort, während SC Kapellen-Erft beim 3:1 gegen SC Velbert lange die Kontrolle behielt.
Außerdem setzte sich TuRU Düsseldorf dank eines Treffers von Melva Luzalunga mit 1:0 gegen VfB Hilden II durch, während SC Union Nettetal durch Tom Gray knapp gegen SSV Bergisch Born gewann.
Ein echtes Torfestival gab es auch am Niederrhein: Viktoria Goch und FC Kray trennten sich 3:3, wobei drei der sechs Treffer per Elfmeter fielen.
VSF Amern – ASV Einigkeit Süchteln 0:5
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Maik Lambertz, Hajime Yokota, Shogo Taniguchi, Micael Nack (84. Louis Uhling), Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (46. Johannes Hamacher), Kouki Ozawa, Lamin Fuchs (85. Hiromasa Sato), Malte Knop (61. Toya Okada), Luca Dorsch (76. Adam El Edghiri) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler (79. Timur Enes), Lars Prigge, Bora Nurettin Kat (75. Batuhan Arslanoglu), Justin Coenen (84. Noah Benjamin Thimm), Felipe Burkhardt, Finn Theißen (81. Justus Küpper), Leo Heinrich Rennett (28. Luca Mikail Kovacevic), Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Leo Heinrich Rennett (2.), 0:2 Leonit Popova (5.), 0:3 Bora Nurettin Kat (60.), 0:4 Lars Prigge (67.), 0:5 Leonit Popova (78.)
DJK Gnadental – TSV Solingen 2:1
DJK Gnadental: Nico Bayer, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer (90. Marinus Sebastian Dassen), Felix Dannenberg, Sebastian Spinrath, Oluremi Martins Williams, Tarik Mavili (54. Marvin Meirich), Carl Mergenthal (61. Marco Lüttgen), Milos Jesic (85. Steven Dyla), Denis Massold (81. Nico Kaufmann), Malte Hauenstein - Trainer: Sebastian Michalsky - Co-Trainer: Denis Zagorica - Co-Trainer: Andrej Hildenberg
TSV Solingen: Tobias Bergen, Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Cedric Kareem Ben Zid (62. Christian Krone), Alexander Klatt, Gabriel Kelava (46. Kai Stanzick), Elias Dittmann (80. Pascal Magner), Bohdan Melnyk, Jannik Weber, Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden
Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jasper Teske (45.+1), 1:1 Oluremi Martins Williams (68.), 2:1 Denis Massold (75.)
Gelb-Rot: Stephan Wanneck (90./DJK Gnadental/)
FC Remscheid – 1. FC Wülfrath 1:1
FC Remscheid: Maurice Horn, Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Timo Leber (67. Jan Nsu Kayala), Luka Sola, Leonhard Fronia (60. Furkan Tasdemir), Giuseppe Campana (75. Andrii Pedchenko) - Trainer: Nermin Jonuzi
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Ebrahim Omayrat (52. Youssef El Boudihi), Robin Köhler (52. Nico Köhler), Ryo Matsutaka, Leon Bachmann, Toni Zupo (75. Daniel Ivezic), Gian-Luca Bühring, Timo Conde - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Giuseppe Campana (40.), 1:1 Timo Conde (65.)
SC Union Nettetal – SSV Bergisch Born 1:0
SC Union Nettetal: Ben-Oliver Boeken, Florian Wilhelm Wolters (77. Anastasios Koutras), Niklas Götte, Florian Heise, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (64. Archil Ismail), Chisato Suda, Hauke Winkens, Tom Gray, Tomi Alexandrov (64. Branimir Galic) - Trainer: Kemal Kuc
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset (46. Nicolas Edelmann), Marius Müller, Jan Luca Vom Stein (78. Semi Ergin), Gloire Sunda (64. Anouar Isaoui), Falk Simon Jorch, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis (74. Gael Ntolo), Marvin Brüggehoff, Luca Gonzalez Dantas, Marvin Pak (74. Maikel Klein), Lutonda Ntiti - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 103
Tore: 1:0 Tom Gray (47.)
SG Unterrath – FC Kosova Düsseldorf 3:2
SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Dustin Hörz, Daniel Lee, Antonio Munoz-Bonilla (90. Sergen Avni Dogan), Ibrahim Jaha (66. Soru Iwanaga), Ahmad Ali, Nicholas Farin Horn (62. Christian Bus), Noah Cain (79. Elias Dian), Shuki Hamanosono (54. Shunya Hashimoto) - Trainer: Niklas Leven - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Taira Tomita (43. Agan Ljeza), Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Beslind Fazlija (79. Lejs Zenuni), Shkelqim Hyseni, Egzon-Baijram Zendeli, Joshua Sumbunu (75. Joel Konadu), Fatlum Ahmeti (60. Astrit Hyseni), Roman William Callan - Co-Trainer: Rudi Istenic - Co-Trainer: Sascha Berdicchia - Trainer: Ibo Cöl - Co-Trainer: Günter Dembski
Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Ahmad Ali (10.), 1:1 Shkelqim Hyseni (21.), 1:2 Roman William Callan (27.), 2:2 Elias Dian (84.), 3:2 Ayoub Ben Haddaj (90.+2)
Gelb-Rot: Agan Ljeza (73./FC Kosova Düsseldorf/)
SC Kapellen-Erft – SC Velbert 3:1
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Efe Özen (60. Bryan Schomann), Lorenz Kowalle (67. Jan Lukas Nosel), Luca Tim Jerz, Luis Giesen, Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Dennis Höfling (81. Jonas Giesen), Kazuki Hayashi (65. Leo Stegner), Janis Waffenschmidt (74. Justin Schiffer) - Trainer: Lennart Ingmann
SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec (61. Moritz Overfeld), Robin Strohmenger (67. Naoufal El Hamdani), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Phil Britscho (61. Makuntima Ntuku), Phil Pape (61. Niklas Strauch), Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic, Ayyoub Ichoutene, Julian Kray (61. John-Max Kowalski) - Co-Trainer: Martin Ruffert
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 223
Tore: 1:0 Lorenz Kowalle (20.), 2:0 Alexander Fuchs (65.), 3:0 Dennis Höfling (80.), 3:1 Makuntima Ntuku (83.)
Gelb-Rot: Jan Pillekamp (88./SC Kapellen-Erft/)
DV Solingen – 1. Spvg. Solingen Wald 03 2:2
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Samir Azirar, Servet Furkan Aydin, Tuncay Muhammet Altuntas (90. Eray Yigiter), Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross (46. Tarkan Türkmen), Sercan Er, Ali-Can Ilbay (90. Riyan Khan), Salim El Fahmi (86. Cedrik Stefan Synclair Mvondo) - Co-Trainer: Abdelkarim Ifrassen - Trainer: Deniz Aktag
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas (65. Nikolaos Skondras), Leander Goralski, Edin Šehić, Dylan Oberlies (59. Noah Salau), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari, Fabio Di Gaetano (74. Kingsley Sarpei), Enes Topal (84. Gianluca Giuseppe Cirillo) - Co-Trainer: Davide Venturiello - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Fabio Di Gaetano (24.), 0:2 Marco Donato Cirillo (53.), 1:2 Sercan Er (64.), 2:2 Salim El Fahmi (71.)
Gelb-Rot: Servet Furkan Aydin (81./DV Solingen/)
Gelb-Rot: Samir Azirar (87./DV Solingen/)
TuRU Düsseldorf – VfB 03 Hilden II 1:0
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Anel Peco, Nico Wehner, Liridon Salihu (90. Wesley Wronski), Mykyta Kildiiarov (89. Sahin Ayas), Tsikwo Mankefor, Frederik Brünen (44. Mohamed Darwish), Hussein Hammouda, Selcuk Yavuz, Melva Luzalunga, Diyar Turan (90. Baron Osaruwense Asemota) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
VfB 03 Hilden II: Viktor Reent von Winterfeld, Simon Metz, Fabio Bachmann, Azad Sari (63. Josip Bilac), Ben Marcel Jelitte (86. Nabil Abdoun), Shuto Utsugi (84. Koray Temiz), Abdelilah Zarok (69. Yavuz Erdogan), Tarique Maurice Hurd, Amine Feldaoui (69. Jaro Vogtmüller), Marvin Michell Theis, Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Melva Luzalunga (73.)
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath
So., 15.03.26 16:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath
ESC Rellinghausen – PSV Wesel 4:2
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic (83. Berkan Eken), Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Simon Neuse (73. Yaw Osei Awuah), Malik Tchalawou (66. Aaron Oteng-Appiah), Luka Bosnjak, Tristan Richter (78. Raul Vazquez Maldonado), Can Funke - Trainer: Sascha Behnke
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Nico Giese, Oliver Dryka, Denys Ovsiannikov, Noah Karschti, Zinedine Funfack, Felix Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder
Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tristan Richter (5.), 1:1 Zinedine Funfack (66.), 2:1 Can Funke (68.), 2:2 Denys Ovsiannikov (75.), 3:2 Luka Bosnjak (88.), 4:2 Luka Bosnjak (90.+1)
SG Essen-Schönebeck – Rhenania Bottrop 3:0
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic (81. Hakan Terzi), Dennis Czok, Antony Brai, Erion Abazi (65. Matondo-Manace Mbombo), Yassine Bentaleb, Yasar Cakir, Volodymyr Honcharov (81. Erik Thurm), Siegfried Kalonda (58. Sebastian Neusser), Henri Kvesa (77. Fabio Theisen), Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Olaf Rehmann
Rhenania Bottrop: Tom Kaczmarek, Emircan Temel, Dominik Muris, Jan Nübel, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert, Jonas Kimbesi (45. Nevio Dietz), Cem Sakız, Murat Berbero (83. Nejat Berbero), Felix Gatner, Marc - Aime Rigione (62. Bünyamin Kerim Kaymakci) - Trainer: Stefan Thiele
Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Dennis Czok (45.), 2:0 Henri Kvesa (75.), 3:0 Dennis Czok (77.)
Sportfreunde Niederwenigern – 1. FC Lintfort 3:2
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken, Marvin Schurig, Robin Duesmann (83. Maurice Krall), Finn Luca Baartz (77. Marc Geißler), Frederik Lach, Florian Machtemes, Paul Anton Renneberg, Sekvan Azad Rascho (91. Linus Julius Hirsch), Moreno Mandel (93. Niklas Nadolny) - Trainer: Marcel Kraushaar
1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora, Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (83. Taycan Köksel), Simeon Louma (49. Marcel Goretzki), Jan Ziebell (86. Matti Völkel), Princely Ngangjoh (83. Simon Schwarz), Abdoulaye Sall, Andre Rieger (86. Yassine Riad), Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moreno Mandel (5.), 2:0 Moreno Mandel (15.), 3:0 Sekvan Azad Rascho (41.), 3:1 Simeon Louma (49.), 3:2 Andre Rieger (70.)
Viktoria Goch – FC Kray 3:3
Viktoria Goch: Sven Schneider, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Alexander Möller, Malte Baumeister (62. Jonathan Brilski), Marius Alt (69. Ahmed Miri), Luca Plum, Levon Kürkciyan, Elias Koenen (51. Florian Ortstadt), Jacob Falkhofen (69. Ben Pauls), Ilias El Moumen (69. Luca Palla) - Trainer: Kevin Wolze
FC Kray: Max Gerd Nawrath, David Leinweber, Elvis Fioklou-Toulan, Raul Sossong Bautista, Edmond Kadrijaj, Juri Korte, Luca Kazelis (78. Faris El Maaroufi), Anis El Ghiat, Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba (77. Elias Kraaß), Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Elvis Fioklou-Toulan (5.), 1:1 Luca Plum (8. Foulelfmeter), 2:1 Luca Plum (21. Foulelfmeter), 2:2 Edmond Kadrijaj (50.), 3:2 Alexander Möller (69.), 3:3 Milot Ademi (81. Foulelfmeter)
SV Budberg – Mülheimer FC 97 6:2
SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith (82. Jan Luca Häselhoff), Niklas Ueberfeld, Jeremy Umberg, Lennart Hahn (59. Alessandro Hochbaum), Fynn Leon Eckhardt (74. Benedict Vana), Mike Terfloth (46. Tim Beerenberg), Ole Egging, Felix Weyhofen, Moritz Paul, Oliver Nowak (67. Florian Mordt) - Trainer: Tim Wilke
Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Efdal Filiz, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Emre Gözen (66. Selim Enes Aydogdu), Sihun Kim (46. Oben Robert Molango), Montana Kuba (46. Mert Kefeli), Ahmed-Malik Uzun (46. Kakeru Akasaka), Tunahan Yardimci, Koki Okamura, Ava Kader (46. Gianluca Barone) - Trainer: Engin Tuncay
Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Moritz Paul (4.), 2:0 Moritz Paul (33.), 3:0 Moritz Paul (34.), 4:0 Felix Weyhofen (36.), 5:0 Moritz Paul (39.), 5:1 Mert Kefeli (46.), 6:1 Oliver Nowak (62.), 6:2 Oben Robert Molango (69.)
Sportfreunde Hamborn 07 – SC Werden-Heidhausen 1:1
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Gökdeniz Senlik, Emre Bayrak, Gennaro Harling (46. Kenson Götze), Alexandros Chassanidis, Mahir-Can Kalpakli (73. Petros Tzikas), Marvin von Zabiensky (46. Max Werner), Pascal Spors, Luka Blazevic (67. Seungho Noh) (79. Giuliano Cosma Salierno), Burkay Bostanci - Trainer: Soumiya Bouhadi
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Christfired Chisom Emmanuele, Tim Homberg, Linus Thamm, Gianluca Carlo Nava (72. Jamal Daniel Werner), Reo Yoda (46. Padra Peyvandi), Elias Demirel (84. Leonidas Karakas), Justus Morten Becker (72. Antoine Pierre Feld) - Trainer: Danny Konietzko
Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luka Blazevic (58.), 1:1 Elias Demirel (77.)
DJK Blau-Weiß Mintard – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 5:4
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Noah Stemmer, Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner (75. Leonard Rettek), Niklas Nett (85. Philip Müller), Lukas Mühlenfeld (89. Eren Güner), Lucas Elias Simos, Leon Fritsch, Ben Kastor (68. Serkan Güzel) - Trainer: Marco Guglielmi
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Alharth Aljassem, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Maurice Tavio Y Huete, Alison Rafael Leite Dos Santos (54. Joel Wyputa), Nick Hillmann, Jeremy Metzler (18. Luca Campe), Timm Florian Bungert (74. Berkant Gebes) - Trainer: Sascha Hense
Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Ben Kastor (7.), 1:1 Maurice Tavio Y Huete (13.), 1:2 Marcel Welscher (28.), 2:2 Nick Heppner (41.), 2:3 Luca Campe (53.), 3:3 Lukas Mühlenfeld (60.), 4:3 Serkan Güzel (76.), 5:3 Serkan Güzel (88. Handelfmeter), 5:4 Maurice Tavio Y Huete (90.)
VfB Speldorf – VfB Bottrop 5:1
VfB Speldorf: Sebastian Speen, Carl Paul, Gabriel Heckerott (85. Mika Pollmann), Robin Tschierske, Dominic Miller, Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Mertcan Akdeniz (74. Constantin Redeker), Yassin Merzagua (74. Athanasios Tsourakis), Calvin Küper (85. Janis Timm), Bradley Asoh (90. Destine Onyemere) - Trainer: Dimitri Steininger - Co-Trainer: Christian Luvuezo
VfB Bottrop: Joel Frenzel (46. Dacy Akanji Akwa Orock), Mick Matthes, Alessandro Falcone (61. Frederick Owusu Ansah), Alexander Beloshapkin, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Anil Özgen (65. Nana Kwame Appiah), René Biskup (61. Enes Bilgin) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Bradley Asoh (6.), 2:0 Yassin Merzagua (15.), 3:0 Bradley Asoh (20.), 3:1 René Biskup (37.), 4:1 Calvin Küper (45.+3), 5:1 Bradley Asoh (70.)
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Viktoria Goch
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern
