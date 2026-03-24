 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Pokalhalbfinale, Regionalliga, Landesliga: Das ist unter der Woche los

Nachholpartien und Pokal-Action im Fokus +++ Vereinshighlight für Schweinfurt 05 am Donnerstag gegen Schalke 04

von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Den 3:0-Erfolg aus dem Hinspiel würden die Hachinger gegen Ansbach gerne wiederholen am Dienstagabend.
Den 3:0-Erfolg aus dem Hinspiel würden die Hachinger gegen Ansbach gerne wiederholen am Dienstagabend. – Foto: Sven Leifer

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Regionalliga Bayern
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Schlag auf Schlag geht es in diesen Tagen im bayerischen Fußball: Nachholspiele, Pokal und Pokal-Quali und ein Highlight für die Schweinfurter-Vereinsannalen - wir geben euch einen Überblick, was unter der Woche so geboten ist:

Dienstag

Nachholspiel Regionalliga Bayern

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
19:00live

Mit einem Auswärtssieg in Ansbach kann die SpVgg Unterhaching die Tabellenführung zumindest vorübergehend ausbauen und den Druck auf die Club-Amateure und die Würzburger Kickers im Titelrennen erhöhen. Die Vorstädter sind in der Ansbach der Favorit. Aber Vorsicht: Die 09er sind zuhause immer für eine Überraschung gut, das weiß auch Hachings Coach Sven Bender: "Wir respektieren den Gegner, weil er seine Heimstärke schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Ansbach ist eine Mannschaft, die unfassbar scharf ist, schnell in die Tiefe spielt und leidenschaftlich verteidigt." Die Hausherren freuen sich auf ein Heimspiel-Highlight der Saison gegen den ehemaligen Bundesligisten. Mit aktuell 30 Zählern stehen die 09er im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Halbfinale Spiel 1, Bayerischer Totopokal

Heute, 18:30 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
18:30live

Wer zieht als erster ins Endspiel ein und darf dann das Finale zuhause entweder gegen den SSV Jahn Regensburg oder den TSV 1860 München ausrichten? >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau!

Pokal-Quali 2. Runde

Heute, 19:00 Uhr
SC Luhe-Wildenau
SC Luhe-WildenauLu-Wildenau
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
19:00


Heute, 20:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
20:00


Heute, 19:30 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
19:30

Mittwoch

Nachholspiel Landesliga Mitte

Morgen, 19:30 Uhr
FC Kosova Regensburg
FC Kosova RegensburgFC Kosova
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
19:30live

Nachholspiel Landesliga Südost

Morgen, 19:45 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
19:45


Nachholspiel Landesliga Nordwest

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
19:00


Pokal-Quali 2. Runde

Morgen, 19:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
19:00

Donnerstag

Do., 26.03.2026, 18:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
18:00live

Schweinfurt feiert 90 Jahre Sachs-Stadion! Und mit dem Besuch des FC Schalke 04 in der Länderspielpause schließt sich ein Kreis für die Schnüdel. Denn es war der S04, der 1936 zum Eröffnungsspiel beim 1. FC Schweinfurt gastierte. Es soll ein Fußballfest mit vielen Zuschauern werden.