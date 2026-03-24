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Ligavorschau
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Pokalhalbfinale, Regionalliga, Landesliga: Das ist unter der Woche los
Nachholpartien und Pokal-Action im Fokus +++ Vereinshighlight für Schweinfurt 05 am Donnerstag gegen Schalke 04
von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Den 3:0-Erfolg aus dem Hinspiel würden die Hachinger gegen Ansbach gerne wiederholen am Dienstagabend. – Foto: Sven Leifer
Schlag auf Schlag geht es in diesen Tagen im bayerischen Fußball: Nachholspiele, Pokal und Pokal-Quali und ein Highlight für die Schweinfurter-Vereinsannalen - wir geben euch einen Überblick, was unter der Woche so geboten ist:
Mit einem Auswärtssieg in Ansbach kann die SpVgg Unterhaching die Tabellenführung zumindest vorübergehend ausbauen und den Druck auf die Club-Amateure und die Würzburger Kickers im Titelrennen erhöhen. Die Vorstädter sind in der Ansbach der Favorit. Aber Vorsicht: Die 09er sind zuhause immer für eine Überraschung gut, das weiß auch Hachings Coach Sven Bender: "Wir respektieren den Gegner, weil er seine Heimstärke schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Ansbach ist eine Mannschaft, die unfassbar scharf ist, schnell in die Tiefe spielt und leidenschaftlich verteidigt." Die Hausherren freuen sich auf ein Heimspiel-Highlight der Saison gegen den ehemaligen Bundesligisten. Mit aktuell 30 Zählern stehen die 09er im gesicherten Tabellenmittelfeld.
Schweinfurt feiert 90 Jahre Sachs-Stadion! Und mit dem Besuch des FC Schalke 04 in der Länderspielpause schließt sich ein Kreis für die Schnüdel. Denn es war der S04, der 1936 zum Eröffnungsspiel beim 1. FC Schweinfurt gastierte. Es soll ein Fußballfest mit vielen Zuschauern werden.