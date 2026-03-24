Pokalhalbfinale, Regionalliga, Landesliga: Das ist unter der Woche los

Den 3:0-Erfolg aus dem Hinspiel würden die Hachinger gegen Ansbach gerne wiederholen am Dienstagabend. – Foto: Sven Leifer

Schlag auf Schlag geht es in diesen Tagen im bayerischen Fußball: Nachholspiele, Pokal und Pokal-Quali und ein Highlight für die Schweinfurter-Vereinsannalen - wir geben euch einen Überblick, was unter der Woche so geboten ist:

Dienstag Nachholspiel Regionalliga Bayern

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Ansbach Ansbach SpVgg Unterhaching Haching 19:00 live PUSH



Mit einem Auswärtssieg in Ansbach kann die SpVgg Unterhaching die Tabellenführung zumindest vorübergehend ausbauen und den Druck auf die Club-Amateure und die Würzburger Kickers im Titelrennen erhöhen. Die Vorstädter sind in der Ansbach der Favorit. Aber Vorsicht: Die 09er sind zuhause immer für eine Überraschung gut, das weiß auch Hachings Coach Sven Bender: "Wir respektieren den Gegner, weil er seine Heimstärke schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Ansbach ist eine Mannschaft, die unfassbar scharf ist, schnell in die Tiefe spielt und leidenschaftlich verteidigt." Die Hausherren freuen sich auf ein Heimspiel-Highlight der Saison gegen den ehemaligen Bundesligisten. Mit aktuell 30 Zählern stehen die 09er im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Halbfinale Spiel 1, Bayerischer Totopokal



Wer zieht als erster ins Endspiel ein und darf dann das Finale zuhause entweder gegen den SSV Jahn Regensburg oder den TSV 1860 München ausrichten? Wer zieht als erster ins Endspiel ein und darf dann das Finale zuhause entweder gegen den SSV Jahn Regensburg oder den TSV 1860 München ausrichten? >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau!

Pokal-Quali 2. Runde







Heute, 20:00 Uhr Kirchheimer SC Kirchheim SV Dornach SV Dornach 20:00 PUSH







Mittwoch Nachholspiel Landesliga Mitte

Morgen, 19:30 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova FC Dingolfing Dingolfing 19:30 live PUSH

Nachholspiel Landesliga Südost





Morgen, 19:45 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 19:45 PUSH





Nachholspiel Landesliga Nordwest Nachholspiel Landesliga Nordwest





Pokal-Quali 2. Runde Pokal-Quali 2. Runde

Donnerstag



Schweinfurt feiert 90 Jahre Sachs-Stadion! Und mit dem Besuch des FC Schalke 04 in der Länderspielpause schließt sich ein Kreis für die Schnüdel. Denn es war der S04, der 1936 zum Eröffnungsspiel beim 1. FC Schweinfurt gastierte. Es soll ein Fußballfest mit vielen Zuschauern werden.